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На Донбассе погиб украинский военный – штаб операции Объединенных сил

На Донбассе погиб украинский военный – штаб операции Объединенных сил (4 новости)

«За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен»

В течение дня, 30 апреля, боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один боец Вооруженных сил Украины погиб, еще один - получил ранения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что враг дважды нарушил режим прекращения огня с применением запрещенных минского соглашениями 120 и 82 мм минометов. Противник также обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксированы обстрелы позиций наших бойцов вблизи Павлополя, Талаковки, Песок, Лебединского, Опытного, Широкино и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции ВСУ возле Троицкого и Луганского. 

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один - получил ранения... По данным разведки, 30 апреля двух оккупантов было уничтожено, еще трех - ранено", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции украинских военнослужащих в районе Лебединского и Гранитного. Обошлось без потерь. 

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Гордон Гордон  ·  01.05.19, 07:25 13 раз боевики обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 30 апреля, дважды – из запрещенного Минскими договоренностями вооруженые. 30 апреля боевики на Донбассе 13 раз обстреляли позиции…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.05.19, 07:43 За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
Телеграф Телеграф  ·  01.05.19, 08:13 За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен.
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