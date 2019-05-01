На Донбассе погиб украинский военный – штаб операции Объединенных сил (4 новости) «За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен»

В течение дня, 30 апреля, боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один боец Вооруженных сил Украины погиб, еще один - получил ранения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что враг дважды нарушил режим прекращения огня с применением запрещенных минского соглашениями 120 и 82 мм минометов. Противник также обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксированы обстрелы позиций наших бойцов вблизи Павлополя, Талаковки, Песок, Лебединского, Опытного, Широкино и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции ВСУ возле Троицкого и Луганского.

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один - получил ранения... По данным разведки, 30 апреля двух оккупантов было уничтожено, еще трех - ранено", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции украинских военнослужащих в районе Лебединского и Гранитного. Обошлось без потерь.