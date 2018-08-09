На Донбассе с начала года вследствие боев и детонирования боеприпасов погиб 31 житель (10 новостей) «С начала 2018 года на Донбассе погиб 31 мирный житель»

С начала года в результате конфликта на востоке Украины погиб 31 гражданский. Об этом сообщил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 137 человек были ранены.

"С начала года мы подтвердили, что 31 гражданское лицо погибло, а 137 получили ранения. В общем 168 жертв среди гражданского населения", - рассказал Хуг.

Он добавил, что за год в результате срабатывания мин жертвами стали 59 человек. Кроме того, Хуг сообщил, что на прошлой неделе ОБСЕ подтвердила, что трое гражданских пострадали в результате взрыва гранаты.

"Мы отметили, что стороны не провели разминирование. Эта реальность была особенно безжалостной в Горловке для двух мальчиков 7 и 11 лет, а также их бабушки. На прошлой неделе мы подтвердили, что все трое получили ранения в результате взрыва ручной гранаты. Двое подростков недавно погибли вблизи Горловки, когда взорвалась мина", - добавил он.

Обновлено в 16:40 Еще 42 получили ранения в результате срабатывания мин или неразорвавшихся боеприпасов

Обновлено в 16:59 «31 гражданский погиб, 137 получили ранения. В целом 168 жертв среди гражданского населения», - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.