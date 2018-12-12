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На Донбассе сослуживцы избили военного

На Донбассе сослуживцы избили военного (3 новости)

«На Донбассе сослуживцы избили военного»

В одной из воинских частей Донецкой области военнослужащие избили сослуживца, отобрав у него ноутбук и мобильный телефон.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook в среду, 12 декабря.

По его данным, инцидент произошел 11 декабря примерно в полночь возле пгт Верхнеторецкое. Утверждается, что солдаты возмутились тем, что их сослуживец ненадлежащим образом несет службу. Он был назначен в наряд по охране военного городка, но находился в помещении отдыха военнослужащих, где смотрел фильм на собственном ноутбуке.

Двое военных нанесли ему телесные повреждения в виде множественных гематом лица, после чего отобрали у него ноутбук и мобильный телефон.

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Матиос отметил, что оперативно-следственная группа территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Краматорске выехала на место происшествия не сразу. Сначала начальник третьего следственного отдела территориального управления по фамилии Ень сообщил, что "в связи с тем, что обстановка на месте происшествия уже нарушена, следов преступления уже наверное нет, а также темное время суток, оснований для выезда нет, и осмотр места события запланирован на утро 12 декабря". А утром стало известно, что следственная группа вообще не намеревалась выезжать.

"Сотрудники ГБР по неизвестным причинам самоустранились от фиксации и расследования подследственного только ГБР военного преступления в период военного положения. Все первоочередные следственные действия были выполнены военными прокурорами", – написал Матиос.

Ранее сообщалось, что под Марьинкой командир разведки батальона забил до смерти командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка.

Также стало известно, что в Николаеве морпехи избили пожилого волонтера из-за того, что он не пропустил их в волонтерский пункт.

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