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Гордон Гордон · · Обновлено в 19:23
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На Донбассе украинский военный получил ранение

На Донбассе украинский военный получил ранение (10 новостей)

«Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в воскресенье, сообщается на с»

С начала суток по состоянию на 12.00 боевики на Донбассе открывали огонь два раза, сообщили в Минобороны России.22 декабря на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

С начала суток по состоянию на 12.00 боевики открывали огонь два раза, отметили в ведомстве. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Крымское Луганской области и Пески Донецкой области.

"Сегодня, по имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов один наш защитник получил ранения. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь", говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия на Донбассе и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Обновлено в 19:23 В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 3 обстрела позиций ОС:

Обновлено в 19:23 Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия….В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", – говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 3 обстрела позиций ВСУ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Крымское и Новолуганское. В ООС говорят, что подразделения соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника. Как ранее сообщал Фокус: В воскресенье, 22 декабря, во время вражеского обстрела на Донбассе был ранен один украинский военный. За день до этого боевики на Донбассе обстреляли Золотое-4.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Донбассе украинский военный получил ранение»
Фото Боец ВСУ получил ранение на Донбассе
Фото На Донбассе 22 декабря был ранен украинский военный – Минобороны
Фото Украинский военный получил ранения
Фото На Донбассе ранили украинского военного
Фото На Донбассе в зоне ООС ранен военный ВСУ
Фото Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение – штаб ООС
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.12.19, 13:29 С начала текущих суток, 22 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, сепаратисты…
Фокус Фокус  ·  22.12.19, 14:19 В воскресенье, 22 декабря, во время вражеского обстрела на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны. С начала суток и до 12:00 боевики на Донбассе два раза обстреляли…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.12.19, 15:06 22 декабря на Донбассе один украинский военный получил ранения. С начала суток боевики дважды открывали огонь. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Крымское Луганской обл. и Пески Донецкой обл.,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.12.19, 15:07 22 декабря на Донбассе один украинский военный получил ранения. С начала суток боевики дважды открывали огонь. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Крымское Луганской обл. и Пески Донецкой обл.,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
АТН АТН  ·  22.12.19, 15:27 Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в воскресенье, сообщается на с
ForUm ForUm  ·  22.12.19, 16:21 В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил ранение.Об этом сообщили в Министерстве…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.12.19, 18:18 Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один  получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Канал 112 Канал 112  ·  22.12.19, 19:23 В течение текущих суток на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.…
Фокус Фокус  ·  22.12.19, 19:23 Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. "В течение текущих суток вооруженные…
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