На Донбассе украинский военный получил ранение (10 новостей) «Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в воскресенье, сообщается на с»

С начала суток по состоянию на 12.00 боевики на Донбассе открывали огонь два раза, сообщили в Минобороны России.22 декабря на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

С начала суток по состоянию на 12.00 боевики открывали огонь два раза, отметили в ведомстве. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Крымское Луганской области и Пески Донецкой области.

"Сегодня, по имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов один наш защитник получил ранения. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь", говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия на Донбассе и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Обновлено в 19:23 В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 3 обстрела позиций ОС:

Обновлено в 19:23 Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия….В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", – говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 3 обстрела позиций ВСУ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Крымское и Новолуганское. В ООС говорят, что подразделения соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника. Как ранее сообщал Фокус: В воскресенье, 22 декабря, во время вражеского обстрела на Донбассе был ранен один украинский военный. За день до этого боевики на Донбассе обстреляли Золотое-4.