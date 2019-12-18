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Украина
Гордон Гордон · · Обновлено в 18:14
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На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб мирный житель

На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб мирный житель (13 новостей)

«По данным штаба, погиб житель Марьинки»

Сегодня около полудня боевики открыли огонь из стрелкового оружия по Марьинке Донецкой области. Ранения получил мужчина, он умер по дороге в больницу, сообщили в штабе операции Объединенных сил.Сегодня в Марьинке Донецкой области мирный житель погиб в результате обстрела боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Около 12.00 представители незаконных вооруженных формирований открыли огонь из стрелкового оружия.

"Военнослужащими из состава Объединенных сил была оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу", говорится в сообщении.

В штабе заявили, что эта смерть в очередной раз доказывает," какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск" по отношению к жителям Донбасса.

Боевики не пускают СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО - украинская сторона СЦКК
Боевики не пускают СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО - украинская сторона СЦКК

Марьинка находится на линии соприкосновения, контролируется правительством Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Министерстве иностранных дел Украины 17 декабря сообщили, что война на Донбассе унесла 14 тыс. жизней, 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства.

Обновлено в 18:11 Мужчина умер в результате обстрела со стороны боевиков "ДНР".

Обновлено в 18:14 Прокуратура начала расследование по факту гибели мирного жителя в результате обстрела боевиками Марьинки 18 декабря по статье «теракт», - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области

ФОТО К НОВОСТИ: «На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб мирный житель»
Фото На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб мирный житель
Фото Боевики обстреляли Марьинку: погиб местный житель
Фото В Марьинке в результате обстрела боевиков погиб мирный житель – штаб ООС
Фото В Марьинке из-за обстрела боевиков погиб мирный житель
Фото В Марьинке боевики убили мирного жителя
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.12.19, 13:29 Вооруженные группировки обстреляли Марьинку из стрелкового оружия
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  18.12.19, 15:02 Мирный житель Марьинки погиб в результате обстрела со стороны боевиков 18 декабря, - сообщает пресс-центр Объединенных сил
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РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 15:03 На Донбассе в городе Марьинка в результате обстрела боевиков погиб мирный житель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил в Facebook.Новость дополняется
Телеграф Телеграф  ·  18.12.19, 15:09 В среду, 18 декабря, в прифронтовой Марьинке в результате обстрела со стороны боевиков погиб мирный житель.
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.12.19, 15:11 По данным штаба, погиб житель Марьинки.
Факты Факты  ·  18.12.19, 15:15 Мужчина был смертельно ранен в Марьинке
АТН АТН  ·  18.12.19, 15:51 В зоне ООС на Донбассе от пули русских оккупантов погиб гражданский мужчина. Об этом сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил.
ТСН ТСН  ·  18.12.19, 16:06 Военные предполагают, что мужчину застрелил снайпер.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.12.19, 18:06 Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 4 рази
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.12.19, 18:11 Мужчина умер в результате обстрела со стороны боевиков "ДНР".
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  18.12.19, 18:14 Прокуратура начала расследование по факту гибели мирного жителя в результате обстрела боевиками Марьинки 18 декабря по статье «теракт», - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области
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