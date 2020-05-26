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На Донбассе возросло число обстрелов (3 новости) «В течение минувших суток на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня»

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе в течение минувших суток 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что сепаратисты применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что украинские военные огнем из штатного вооружения подавили вражескую активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группы Восток противник произвел 14 обстрелов. Огонь велся неподалеку Песков, Орехово, Богдановки, Павлополя, Авдеевки, Березового, Марьинки и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группы Север, вблизи Орехово и Луганского, боевики осуществили два обстрелы из запрещенных минометов калибра 120 мм.

За прошедшие сутки потерь среди украинских военных в...