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На Донбассе возросло число обстрелов

На Донбассе возросло число обстрелов (3 новости)

«В течение минувших суток на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня»

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе в течение минувших суток 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что сепаратисты применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что украинские военные огнем из штатного вооружения подавили вражескую активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группы Восток противник произвел 14 обстрелов. Огонь велся неподалеку Песков, Орехово, Богдановки, Павлополя, Авдеевки, Березового, Марьинки и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группы Север, вблизи Орехово и Луганского, боевики осуществили два обстрелы из запрещенных минометов калибра 120 мм.

За прошедшие сутки потерь среди украинских военных в...

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Новый Регион Новый Регион  ·  26.05.20, 08:43 В течение минувших суток на Донбассе незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет. Об этом во вторник сообщает пресс-центр…
Подробности Подробности  ·  26.05.20, 08:53 В течение минувших суток на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня
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