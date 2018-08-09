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Происшествия
Гордон Гордон · · Обновлено в 09:01
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На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, трое ранены

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, трое ранены (9 новостей)

«На КПВВ «Майорское» объявлен режим «Красный»»

8 агуста боевки обстреляли позиции украинских войск 44 раза, а с начала суток 9 августа – семь раз, сообщили в штабе операции Объедиденных сил.За сутки на Донбассе один укаинский военный погиб, трое получили ранения. Об этом сообщил штаб операции Объедиденных сил в Facebook 9 августа.

Отмечается, что 8 агуста боевки обстреляли позиции украинских войск 44 раза, а с начала суток 9 августа семь раз.

"Неподалеку от Майорка зафиксировано боевое столкновение", обавили в штабе.

По данным разведки, за сутки двоих оккупантов ликвидировали, еще четверых ранили.

В зоне ООС военные ВСУ заняли новые территории
В зоне ООС военные ВСУ заняли новые территории

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.

Обновлено в 08:59 Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаб ООС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Обновлено в 09:01 В течение минувших суток, 8 августа, российские оккупационные войска 44 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе дважды из тя

ФОТО К НОВОСТИ: «На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, трое ранены»
Фото На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, трое ранены
Фото Один украинский военный погиб и трое ранены за сутки на Донбассе – штаб операции Объединенных сил
Фото За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое ранены
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ИС ИС  ·  09.08.18, 08:20 На КПВВ «Майорское» объявлен режим «Красный»
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  09.08.18, 08:44 Один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения, еще с одним потеряна связь в ходе боевого столкновения на востоке Украины в среду, 8 августа
УРА-Информ УРА-Информ  ·  09.08.18, 08:59 При этом дважды противник открывал огонь из тяжелого вооружения. В результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил возле поселка Майорское Донецкой области один военный погиб.…
АТН АТН  ·  09.08.18, 09:01 В течение минувших суток, 8 августа, российские оккупационные войска 44 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе дважды из тя
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