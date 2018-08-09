На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, трое ранены (9 новостей) «На КПВВ «Майорское» объявлен режим «Красный»»

8 агуста боевки обстреляли позиции украинских войск 44 раза, а с начала суток 9 августа – семь раз, сообщили в штабе операции Объедиденных сил.За сутки на Донбассе один укаинский военный погиб, трое получили ранения. Об этом сообщил штаб операции Объедиденных сил в Facebook 9 августа.

Отмечается, что 8 агуста боевки обстреляли позиции украинских войск 44 раза, а с начала суток 9 августа семь раз.

"Неподалеку от Майорка зафиксировано боевое столкновение", обавили в штабе.

По данным разведки, за сутки двоих оккупантов ликвидировали, еще четверых ранили.

В зоне ООС военные ВСУ заняли новые территории

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.

Обновлено в 08:59 Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаб ООС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Обновлено в 09:01 В течение минувших суток, 8 августа, российские оккупационные войска 44 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе дважды из тя