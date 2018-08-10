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На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены (7 новостей) «За прошедшие сутки подконтрольные России боевики на Донбассе вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате…»

За прошедшие сутки, 9 августа, незаконные вооруженные формирования 45 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трижды - из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новотошковського, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Также противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции возле Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы", - говорится в сообщении.

За текущие сутки боевики 4 раза обстреляли украинские позиции вблизи Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкиного. Тяжелое вооружение не применялось.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил с начала суток не зафиксировано", - добавили в пресс-службе.

По данным разведки, один представитель бандформирований ОРДЛО погиб, четыре получили ранения.

Обновлено в 08:15 Об этом сообщает пресс-центр операции ООС в Facebook.

Обновлено в 08:59