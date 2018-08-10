  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены
Украина
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 08:59
· Вооружённые силы Украины · Боевики · Стрельба · Незаконные вооруженные формирования
На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены (7 новостей)

«За прошедшие сутки подконтрольные России боевики на Донбассе вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате…»

За прошедшие сутки, 9 августа, незаконные вооруженные формирования 45 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трижды - из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook. 

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новотошковського, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Также противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции возле Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы", - говорится в сообщении.

За текущие сутки боевики 4 раза обстреляли украинские позиции вблизи Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкиного. Тяжелое вооружение не применялось.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил с начала суток не зафиксировано", - добавили в пресс-службе.

По данным разведки, один представитель бандформирований ОРДЛО погиб, четыре получили ранения.

Обновлено в 08:15 Об этом сообщает пресс-центр операции ООС в Facebook.

Обновлено в 08:59

ФОТО К НОВОСТИ: «На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены»
Фото ООС: За сутки боевики стреляли 45 раз, погиб военнослужащий ВСУ, двое раненных
Фото На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены
Фото На Донбассе погиб украинский военный - штаб операции Объединенных сил
Фото На Донбассе за сутки погиб один украинский военный
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  10.08.18, 07:23 За прошедшие сутки подконтрольные России боевики на Донбассе вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский военный погиб, двое…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.08.18, 07:25 За минувшие сутки на Донбассе боевики 45 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в том числе трижды из тяжелого вооружения, погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены, сообщил пресс-центр…
РБК Украина РБК Украина  ·  10.08.18, 07:25 В результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 9 августа погиб один военный, еще двое ранены. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ООС в Facebook.По…
Гордон Гордон  ·  10.08.18, 07:48 За минувшие сутки силы операции Объединенных сил уничтожили одного террориста, четверых ранили, сообщили в штабе ООС.9 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  10.08.18, 08:15 В результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 августа погиб один военный, еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-центр операции ООС в Facebook.…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата

Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
На Донбассе с начала года вследствие боев и детонирования боеприпасов погиб 31 житель

На Донбассе с начала года вследствие боев и детонирования боеприпасов…
Возле КПВВ &quot;Марьинка&quot; подорвался на взрывчатке пограничник

Возле КПВВ "Марьинка" подорвался на взрывчатке пограничник
Покушение на Гандзюк заказали правоохранители и госорганы: информация от Луценко

Покушение на Гандзюк заказали правоохранители и госорганы: информация от Луценко
Возле пункта пропуска Марьинка подорвался пограничник

Возле пункта пропуска Марьинка подорвался пограничник
Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева

Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева
Херсон накрыла вонь: под городом почти на километр разбросали отходы

Херсон накрыла вонь: под городом почти на километр разбросали отходы
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новичок АПЛ закупился на 100 миллионов фунтов

Новичок АПЛ закупился на 100 миллионов фунтов
Бузарнеску поделилась хорошими новостями после получения травмы в игре против Свитолиной

Бузарнеску поделилась хорошими новостями после получения травмы в игре против…
Британская полиция потратила 10 млн фунтов на расследование о применении Новичка

Британская полиция потратила 10 млн фунтов на расследование о применении…
В Украине упали ставки по валютным депозитам для населения

В Украине упали ставки по валютным депозитам для населения
&quot;Виглядає як голодні люди в фашистських таборах&quot;: адвокат розповів про стан Сенцова

"Виглядає як голодні люди в фашистських таборах": адвокат розповів про…
Компания Samsung представила &amp;quot;умную&amp;quot; колонку

Компания Samsung представила "умную" колонку
Прима оформил дубль, Пидручный снова настрелял. Результаты второй контрольной тренировки биатлонистов

Прима оформил дубль, Пидручный снова настрелял. Результаты второй контрольной тренировки…
В Кривом Роге: на шахте завалило проходчика, перенесли суд по &quot;электронным табло&quot;, маршрутка попала в ДТП

В Кривом Роге: на шахте завалило проходчика, перенесли суд по…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.