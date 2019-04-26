На экс-нардепа Крючкова надели электронный браслет

Правоохранители надели электронный браслет контроля на бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрия Крючкова, который вышел из-под стражи под залог в размере 7 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Нацполиции.

Обновлено в 17:04 Полиция надела электронный браслет контроля на бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО Холдинговая компания Энергомережа Дмитрия Крючкова, который вышел из-под стражи под залог гривен. Об этом сообщает «Корреспондент». Отмечается, что браслет надели после того, как Крючков покинул СИЗО, внеся залог в размере семи млн грн. Также в полиции сообщили, что Крючков сдал в Миграционную службу документы для выезда за границу. Также сообщалось, Крючкова выпустили из СИЗО под залог.