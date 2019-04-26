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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 17:04
· Депутат · Бывший депутат
На экс-нардепа Крючкова надели электронный браслет

На экс-нардепа Крючкова надели электронный браслет (4 новости)

«Полиция надела электронный браслет контроля на бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО Холдинговая компания Энергомережа Дмитрия Крючкова, который вышел…»

Правоохранители надели электронный браслет контроля на бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрия Крючкова, который вышел из-под стражи под залог в размере 7 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Нацполиции.

Обновлено в 17:04 Полиция надела электронный браслет контроля на бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО Холдинговая компания Энергомережа Дмитрия Крючкова, который вышел из-под стражи под залог гривен. Об этом сообщает «Корреспондент». Отмечается, что браслет надели после того, как Крючков покинул СИЗО, внеся залог в размере семи млн грн. Также в полиции сообщили, что Крючков сдал в Миграционную службу документы для выезда за границу. Также сообщалось, Крючкова выпустили из СИЗО под залог.

ФОТО К НОВОСТИ: «На экс-нардепа Крючкова надели электронный браслет»
Фото На Крючкова надели электронный браслет
Фото На экс-нардепа Крючкова надели электронный браслет
Фото На экс-нардепа Крючкова надели электронный браслет
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.04.19, 15:51 Полиция надела электронный браслет контроля на бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО Холдинговая компания Энергомережа Дмитрия Крючкова, который вышел из-под стражи под залог…
Голос.UA Голос.UA  ·  26.04.19, 17:04 Полиция надела электронный браслет контроля на бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО Холдинговая компания Энергомережа Дмитрия Крючкова, который вышел из-под стражи под залог…
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