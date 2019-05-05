На Эльбрусе скончался альпинист из Украины – МЧС РФ

Сегодня, во время восхождения на гору Эльбрус, потерял сознание и умер гражданин Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную МЧС РФ.

"В 11 часов 28 минут 05.05.2019 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 3500 метров мужчина 1985 г.р. при восхождении потерял сознание. По предварительным данным альпинист из Украины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Для эвакуации альпиниста выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО, СКРПСО МЧС России в количестве 14 человек и 2 единиц техники.

УНН уточняет информацию.

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