На этой неделе Рада рассмотрит законопроекты по преодолению вето, Избирательный кодекс и вопрос неприкосновенности, - Корниенко

Парламент рассмотрит Избирательный кодекс на этой пленарной неделе. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, Рада должна рассмотреть еще два закона, которые ранее были ветированы президентом Владимиром Зеленским.
"На этой неделе запланировано три законопроекта, по которым было наложено президентское вето. Это вопрос Избирательного кодекса, это вопрос закона о ВСК, это вопрос закона о "Пласте"... Надеюсь, комитеты правильно отработали в этом направлении. Потому что президент готов подписать все эти законопроекты, если учтены его замечания", - заявил Стефанчук.
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