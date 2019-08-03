  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. На Фиджи разбился медицинский вертолет, есть жертвы
Мир
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Вертолет · Море · Фиджи
На Фиджи разбился медицинский вертолет, есть жертвы

На Фиджи разбился медицинский вертолет, есть жертвы (5 новостей)

«По данным радиостанции, вертолет потерял связь с диспетчерами во время выполнения эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса. На борту, кроме пилота, находились двухлетний ребенок и его…»

Четырехместный медицинский вертолет Robinson разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи. Об этом сообщает местная радиостанция FBC в субботу, 3 августа.

Отмечается, что вертолет, который проводил эвакуацию двухлетнего ребенка, пропал с радаров. Ребенка сопровождала его мать, всего на борту воздушного судна находилось три человека. Он направлялся с острова Наитамба на востоке Фиджи в больницу на Вануа-Леву, однако не смог прибыть в пункт назначения и упал в районе залива Натева.

Командующий ВМС Фиджи капитан Хамфри Таваке сообщил, что спасатели обнаружили одного погибшего и часть обломков вертолета, которые прибились к берегу.

Он добавил, что поисковые работы продолжатся.

Вертолет со спецназом вылетел на избирательный округ на Донбассе: первые…
Вертолет со спецназом вылетел на избирательный округ на Донбассе: первые…

Накануне на юге Франции в районе города Женерак разбился пожарный самолет, который тушил лесные пожары. На борту находился один пилот. Он погиб.

Ранее в Италии возле острова Горгона упал в Средизамное море сверхлегкий вертолет. На его борту находились предположительно россияне. Погибли два человека, еще один пропал без вести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ФОТО К НОВОСТИ: «На Фиджи разбился медицинский вертолет, есть жертвы»
Фото У берегов Фиджи упал в море медицинский вертолет
Фото На Фиджи разбился медицинский вертолет, есть жертвы
Фото На северо-востоке Фиджи разбился медицинский вертолет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  03.08.19, 11:30 По данным радиостанции, вертолет потерял связь с диспетчерами во время выполнения эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса. На борту, кроме пилота, находились двухлетний…
РБК Украина РБК Украина  ·  03.08.19, 12:32 Близ северо-восточных берегов Фиджи разбился медицинский вертолет Robinson, на борту которого находились 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FBC.Как сообщается, авария произошла у побережья…
Газета День Газета День  ·  03.08.19, 12:56 Четырехместный медицинский вертолет Robinson, перевозивших двух пассажиров, разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи. Как сообщает в субботу местная радиостанция FBC, в ходе поисковой…
ForUm ForUm  ·  03.08.19, 13:19 Четырехместный медицинский вертолет Robinson разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи. Об этом сообщает местная радиостанция FBC в субботу, 3 августа.Отмечается, что вертолет,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
На Фиджи разбился медицинский вертолет, есть жертвы

На Фиджи разбился медицинский вертолет, есть жертвы
Польша отменила налоги для борьбы с миграцией

Польша отменила налоги для борьбы с миграцией
Ракетный договор между РФ и США прекращает действие

Ракетный договор между РФ и США прекращает действие
В Африке закрывают границы из-за вспышки вируса Эбола

В Африке закрывают границы из-за вспышки вируса Эбола
На побережье Китая обрушился мощный тайфун

На побережье Китая обрушился мощный тайфун
Человечество исчерпало запас ресурсов Земли на 2019 год

Человечество исчерпало запас ресурсов Земли на 2019 год
Эсминец Великобритании вошел в Персидский залив

Эсминец Великобритании вошел в Персидский залив
Макрон встретится с Путиным накануне саммита G7

Макрон встретится с Путиным накануне саммита G7
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разумкова предложат на должность спикера ВР

Разумкова предложат на должность спикера ВР
Зеленский открещивается от лоббистов в США

Зеленский открещивается от лоббистов в США
Ливень в Одессе: часть улиц затоплена, на дорогах - заторы

Ливень в Одессе: часть улиц затоплена, на дорогах - заторы
Зеленський заперечив співпрацю його штабу з американськими лобістами

Зеленський заперечив співпрацю його штабу з американськими лобістами
Мининформ призвало мировое сообщество отреагировать на арест крымскотатарской журналистки

Мининформ призвало мировое сообщество отреагировать на арест крымскотатарской журналистки
Разумков: На должности в правительстве у нас есть некоторые предложения, но пока о них рано говорить

Разумков: На должности в правительстве у нас есть некоторые предложения,…
В время пожара в заброшенном здании чуть заживо не сгорела криворожанка, - ФОТО

В время пожара в заброшенном здании чуть заживо не сгорела…
Харьковский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по тайскому боксу

Харьковский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по тайскому…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.