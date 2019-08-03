На Фиджи разбился медицинский вертолет, есть жертвы (5 новостей) «По данным радиостанции, вертолет потерял связь с диспетчерами во время выполнения эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса. На борту, кроме пилота, находились двухлетний ребенок и его…»

Четырехместный медицинский вертолет Robinson разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи. Об этом сообщает местная радиостанция FBC в субботу, 3 августа.

Отмечается, что вертолет, который проводил эвакуацию двухлетнего ребенка, пропал с радаров. Ребенка сопровождала его мать, всего на борту воздушного судна находилось три человека. Он направлялся с острова Наитамба на востоке Фиджи в больницу на Вануа-Леву, однако не смог прибыть в пункт назначения и упал в районе залива Натева.

Командующий ВМС Фиджи капитан Хамфри Таваке сообщил, что спасатели обнаружили одного погибшего и часть обломков вертолета, которые прибились к берегу.

Он добавил, что поисковые работы продолжатся.

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Накануне на юге Франции в районе города Женерак разбился пожарный самолет, который тушил лесные пожары. На борту находился один пилот. Он погиб.

Ранее в Италии возле острова Горгона упал в Средизамное море сверхлегкий вертолет. На его борту находились предположительно россияне. Погибли два человека, еще один пропал без вести.

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