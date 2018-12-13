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Фокус Фокус · · Обновлено в 10:40
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На Гавайях потерпел крушение истребитель ВВС США

На Гавайях потерпел крушение истребитель ВВС США (5 новостей)

«Пилота в тяжелом состоянии доставили в больницу»

В океан в штате Гавайи упал истребитель Hawker Hunter, который принимал участие в учениях подразделения ВВС Национальной гвардии США. Об этом сообщает местный телеканал KITV. 

По его данным, истребителем управлял гражданский, который по контракту с Нацгвардией принимал участие в учениях Sentry Aloha. Всего в учениях задействованы около 800 человек и порядка 30 самолетов.

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Из-за инцидента все вылеты из расположенного в Гонолулу международного аэропорта были в целях безопасности приостановлены. Сейчас работа аэропорта возобновлена.

Ранее сообщалось, что 5 декабря, в штате Флорида (США) на школу для детей, страдающих аутизмом упал самолет, результате чего погибли пилот самолета и пассажир, а один из преподавателей школы получил травмы. 

Обновлено в 10:10 Отмечается, что истребитель рухнул в воду недалеко от острова Оаху.

Обновлено в 10:40 Пилота в тяжелом состоянии доставили в больницу.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Гавайях потерпел крушение истребитель ВВС США»
Фото На Гавайях потерпел крушение истребитель ВВС США
Фото На Гавайах потерпел крушение истребитель ВВС США
Фото В США во время учений разбился истребитель
Фото На Гавайях рухнул истребитель ВВС США
Фото На Гавайях упал в воду истребитель ВВС США
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.12.18, 05:58 Американский истребитель Hawker Hunter, принимающий участие в военных учениях Sentry Aloha, упал в воду спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу, штат Гавайи. Об этом во…
РБК Украина РБК Украина  ·  13.12.18, 06:25 Американский истребитель Hawker Hunter спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу (штат Гавайи) упал в воду, пилот госпитализирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
Багнет Багнет  ·  13.12.18, 10:10 Истребитель Hawker Hunter, который принимал участие в военных учениях, упал в воду через несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу. Об этом сообщает ABC.Отмечается, что истребитель…
Униан Униан  ·  13.12.18, 10:40 Пилота в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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