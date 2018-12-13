На Гавайях потерпел крушение истребитель ВВС США (5 новостей) «Пилота в тяжелом состоянии доставили в больницу»

В океан в штате Гавайи упал истребитель Hawker Hunter, который принимал участие в учениях подразделения ВВС Национальной гвардии США. Об этом сообщает местный телеканал KITV.

По его данным, истребителем управлял гражданский, который по контракту с Нацгвардией принимал участие в учениях Sentry Aloha. Всего в учениях задействованы около 800 человек и порядка 30 самолетов.

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Из-за инцидента все вылеты из расположенного в Гонолулу международного аэропорта были в целях безопасности приостановлены. Сейчас работа аэропорта возобновлена.

Ранее сообщалось, что 5 декабря, в штате Флорида (США) на школу для детей, страдающих аутизмом упал самолет, результате чего погибли пилот самолета и пассажир, а один из преподавателей школы получил травмы.

Обновлено в 10:10 Отмечается, что истребитель рухнул в воду недалеко от острова Оаху.

Обновлено в 10:40 Пилота в тяжелом состоянии доставили в больницу.