  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. На границе с Польшей на 3 дня откроют дополнительный пешеходный пункт пропуска
Общество
РБК Украина РБК Украина ·
· Польша · Пункт пропуска · Пресс-служба · Граница
На границе с Польшей на 3 дня откроют дополнительный пешеходный пункт пропуска

На границе с Польшей на 3 дня откроют дополнительный пешеходный пункт пропуска (4 новости)

«На украинско-польской границе в августе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска»

В августе на украинско-польской границе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Как сообщается, пункт пропуска будет открыт в связи с проведением Дня добрососедства Украины и Польши

"По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8 - 10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт "Лубня - Волосате" на украинско-польской границе", - говорится в сообщении.

Польша предлагает учредить в ООН должность спецпредставителя по Украине
Польша предлагает учредить в ООН должность спецпредставителя по Украине

Кроме того, в ведомстве отметили, что пересекать государственную границу в этом пункте пропуска могут и пешеходы, и велосипедисты.

"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10.00 до 19.00 по киевскому времени. Пересечение границы-по биометрическому паспорту или Шенгенской визе", - сообщили в Закарпатской ОГА.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  30.07.19, 18:49 На украинско-польской границе в августе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска.
Главком Главком  ·  30.07.19, 19:00 По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши дополнительный пункт пропуска будет работать с 8 до 10 августа
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  30.07.19, 20:20 На украинско-польской границе в августе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
На границе с Польшей на 3 дня откроют дополнительный пешеходный пункт пропуска

На границе с Польшей на 3 дня откроют дополнительный пешеходный…
Украина арестовала российский танкер &quot;NEYMA&quot;

Украина арестовала российский танкер "NEYMA"
Тарантино составил плейлист с любимыми песнями из своих фильмов

Тарантино составил плейлист с любимыми песнями из своих фильмов
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на август

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на август
На Луганщине беспилотник ОБСЕ получил повреждения при обстреле

На Луганщине беспилотник ОБСЕ получил повреждения при обстреле
Скрываясь от погони водитель врезался столб в Чернигове

Скрываясь от погони водитель врезался столб в Чернигове
В аэропорту «Борисполь» из-за проблем с двигателем экстренно совершил посадку самолет МАУ

В аэропорту «Борисполь» из-за проблем с двигателем экстренно совершил посадку…
Кэти Перри признали виновной в плагиате

Кэти Перри признали виновной в плагиате
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ЦИК признал избранными в нардепы еще 49 кандидатов: кто прошел в Раду

ЦИК признал избранными в нардепы еще 49 кандидатов: кто прошел…
В зоне проведения ООС противник применил гранатометы

В зоне проведения ООС противник применил гранатометы
Безсмертный считает целесообразным ввести в &quot;нормандский формат&quot; США, Британию и Китай

Безсмертный считает целесообразным ввести в "нормандский формат" США, Британию и…
Крушение Boeing-777 над Донбассом: суд принял решение по командиру &quot;ДНР&quot;

Крушение Boeing-777 над Донбассом: суд принял решение по командиру "ДНР"
Ослепительна! 44-летняя Ева Лонгория покорила сеть стройной фигурой в облегающем платье

Ослепительна! 44-летняя Ева Лонгория покорила сеть стройной фигурой в облегающем…
Эд Ширан на высоте: его второй альбом занимает первое место чарта Billboard 200 вторую неделю

Эд Ширан на высоте: его второй альбом занимает первое место…
Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Луганского

Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Луганского
Зеленский назначил внештатным советником президента клиники &quot;Борис&quot; Радуцкого

Зеленский назначил внештатным советником президента клиники "Борис" Радуцкого
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.