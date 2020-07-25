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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 01:25
· Польша · Граница · Грузовик
На границе с Польшей образовались огромные очереди из грузовиков - в чем причина

На границе с Польшей образовались огромные очереди из грузовиков - в чем причина (4 новости)

«На границе Польши с Украиной, на переходе Дорогуск-Ягодин, образовались длинные очереди»

На украино-польской границе в субботу, 25 июля, образовались масштабные очереди из грузовиков. Чтобы пересечь границу, приходится ждать почти 24 часа.

Об этом сообщает "Польское радио".

Наихудшая ситуация наблюдается на переходе "Ягодин"-"Дорогуск", где с обеих сторон пропуска ожидают более 500 грузовиков. На пересечение границы приходится ждать около суток.

При этом на переходе "Рава-Русская"-"Гребенное" ситуация немного лучше. Въезда в Польшу ожидают около 90 автомобилей, а въезда в Украину ждут 170. Чтобы попасть в Украину приходится ждать почти 13 часов, а в Польшу - 9 часов.

Отмечается, что до октября на переходе "Ягодин"-"Дорогуск" продлится ремонт, поэтому это основной фактор образования очередей. Еще одна причина - это увеличение интенсивности движения в выходные.

Обновлено в 01:25 В Украине, на границе с Польшей, на переходе Дорогуск-Ягодин в следствие ремонтных работ возникли очереди, в которых стоят по обе стороны границы более полтысячи грузовиков. Об этом сообщили в Polskie Radio.

ФОТО К НОВОСТИ: «На границе с Польшей образовались огромные очереди из грузовиков - в чем причина»
Фото На границе Украины с Польшей образовались большие очереди из грузовиков
Фото На границе с Польшей образовались огромные очереди из грузовиков - в чем причина
Фото На границе Украины с Польшей стоят более пятиста грузовиков
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Апостроф Апостроф  ·  25.07.20, 18:35 На границе Польши с Украиной, на переходе Дорогуск-Ягодин, образовались длинные очереди.
Главред Главред  ·  25.07.20, 22:35 Сегодня на украино-польской границе образовались масштабные очереди из грузовиков. Чтобы пересечь границу, приходится ждать почти 24 часа. Об этом сообщает Польское радио. Самая худшая...
Телеграф Телеграф  ·  26.07.20, 01:25 В Украине, на границе с Польшей, на переходе Дорогуск-Ягодин в следствие ремонтных работ возникли очереди, в которых стоят по обе стороны границы более полтысячи грузовиков. Об этом сообщили в Polskie…
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