На границе с Россией задержали мужчину с пятью паспортами (фото)

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали вблизи поселка Меловое в Луганской области нарушителя, у которого оказалось пять различных паспортов Украины и России. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила Госпогранслужба. По ее данным, остановленный для проверки документов мужчина предоставил внутренний паспорт гражданина Украины и два загранпаспорта гражданина РФ. Все они были выданы на разные имена одному и тому же лицу с одинаковой датой рождения. Затем при выяснении его личности задержанный предоставил еще два загранпаспорта гражданина Украины, также выданных на различные установочные данные. Эти паспорта у задержанного хранились дома. В итоге правоохранители установили, что все паспорта настоящие и были получены гражданином после изменения несколько раз фамилии и имени. Пограничники привлекли его к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима, поскольку мужчина находился в пограничной зоне...

Обновлено в 13:15 Все они были выданы на разные имена одному и тому же лицу с одинаковой датой рождения.Затем при выяснении его личности задержанный предоставил еще два загранпаспорта гражданина Украины, также выданных на различные установочные данные. Эти паспорта у задержанного хранились дома.В итоге…

Обновлено в 13:38 Пограничники обнаружили необычного нарушителя с тремя фамилиями, двумя гражданствами и пятью паспортами в Луганской области, передает пресс-служба Госпогранслужбы в Луганской области