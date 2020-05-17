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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:45
· Коронавирус
На Харьковщине коронавирусом заболели 786 человек

На Харьковщине коронавирусом заболели 786 человек (7 новостей)

«Французские органы здравоохранения сообщили в субботу о 96 новых смертях от коронавируса»

В Киеве за прошедшие сутки у 59 человек подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19. Среди заболевших – 10 медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook в воскресенье, 17 мая.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердилось заболевание коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Среди них – 10 медиков. Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев", – написал Кличко.

По данным мэра, среди заболевших:

- 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, а также две девочки, которым 10 и 13 лет.

- 22 мужчины от 18 до 66 лет, годовалый мальчик.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 16 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки двое киевлян.

Всего по состоянию на утро воскресенья в Киеве 2280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели уже 224 человека.

Накануне в Киеве был зафиксирован рекордный прирост зар...

Обновлено в 13:28 Количество смертей от коронавируса за последние 24 часа в Испании выросло на 87, что является самым низким показателем с момента объявления чрезвычайного положения.

Обновлено в 14:45 Общее число жертв эпидемии достигло 27 650 (четвертое место в мире).

ФОТО К НОВОСТИ: «На Харьковщине коронавирусом заболели 786 человек»
Фото В Киеве за сутки коронавирус выявили у 10 медиков
Фото На Днепропетровщине за сутки коронавирус обнаружили еще у 31 жителя
Фото Пандемия COVID-19. В Испании впервые за два месяца зафиксировано меньше 100 смертельных случаев
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Украинская правда Украинская правда  ·  17.05.20, 10:30 Французские органы здравоохранения сообщили в субботу о 96 новых смертях от коронавируса.
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Украинская правда Украинская правда  ·  17.05.20, 13:28 Количество смертей от коронавируса за последние 24 часа в Испании выросло на 87, что является самым низким показателем с момента объявления чрезвычайного положения.
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