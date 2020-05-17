На Харьковщине коронавирусом заболели 786 человек

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В Киеве за прошедшие сутки у 59 человек подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19. Среди заболевших – 10 медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook в воскресенье, 17 мая.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердилось заболевание коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Среди них – 10 медиков. Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев", – написал Кличко.

По данным мэра, среди заболевших:

- 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, а также две девочки, которым 10 и 13 лет.

- 22 мужчины от 18 до 66 лет, годовалый мальчик.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 16 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки двое киевлян.

Всего по состоянию на утро воскресенья в Киеве 2280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели уже 224 человека.

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