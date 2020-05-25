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На Харьковщине семья фермеров заставляла работать бесплатно 9 человек

На Харьковщине семья фермеров заставляла работать бесплатно 9 человек (3 новости)

«В Харьковской области семейная пара вербовала и перевозила людей, которых заставляла работать бесплатно в ее фермерском хозяйстве»

В Харьковской области мужчина и женщина принуждали к труду на собственном фермерском хозяйстве девять человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Там уточнили, что дело открыто "по факту торговли людьми в форме вербовки и перемещения лиц с использованием обмана и уязвимого состояния, совершенной с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда (ч. 2 ст. 149 УК Украины)".

В прокуратуре рассказали, что в Харьковском районе Харьковской области мужчина и женщина вербовали людей, которых затем принуждали к бесплатному труду на собственном фермерском хозяйстве.

В ходе обысков на ферме были обнаружены девять человек, которых, по версии прокуратуры, заставляли работать, при этом за работу им не платили. Среди потерпевших - трое женщин, пятеро мужчин, один несовершеннолетний. Также в ходе обысков изъяты 66 боевых патронов и один запал от гранаты.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 19:50 В Харьковской области семейная пара вербовала и перевозила людей, которых заставляла работать бесплатно в ее фермерском хозяйстве.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 22:41 В Харьковском районе семейная пара вербовала и перевозила людей, которых заставляла работать бесплатно в собственном фермерском хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник,…
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