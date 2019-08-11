На Храмовой горе в Иерусалиме произошло столкновение между верующими и полицейскими

На Храмовой горе в Иерусалиме произошло столкновение между верующими мусульманами и полицейскими. Об этом сообщает информационное агентство Jerusalem Post, передает 112. Столкновение с полицией произошло после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию Храмовой горы. В дни исламских праздников Храмовая гора закрыта для посетителей, не исповедующих ислам. Но в этом году Курбан-байрам совпал с Девятым ава, национальным днем траура еврейского народа - днем когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы. Отметим, иудейские организации обращались к властям, что бы те обеспечили им доступ к святыне. Однако в целях безопасности полиция запретила иудеям вход в Храмовую гору, где свой праздник отмечают 80 тыс. мусульман. Также мусульман, которые собрались на Храмовой горе призвали не расходится и не позволить иудеям войти на территорию святыни. После чего произошли столкновения между мусульманами и иудеями, которые пришли ко входу. Затем в беспорядки вмешалась полиция. شاهد: مئات الشبان يتصدون لمحاولة المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، قبل قليل. pic.twitter.com/rstDbxG69P — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 11 августа 2019 г.