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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:23
· Пожар · Апрель
На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар

На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар (9 новостей и 1 видео)

«Очаг возгорания был возле мусульманской святыни — мечети Аль-Акса»

Пожар вспыхнул на охранном пункте ВАКФа на Храмовой горе в Иерусалим вечером в понедельник, 15 апреля, сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что по неизвестной причине вспыхнул огонь на охранном пункте ВАКФа на Храмовой горе. Помещению причине ущерб.

Сотрудники службы пожарной охраны нейтрализовали очаг возгорания. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара.

Храмовая гора – это обнесенная высокими стенами площадь, которая расположена с восточной стороны Старого города Иерусалима. Считается наиболее священным местом для иудаизма и третьим по святости для ислама. На территории Храмовой горы располагался первый, а после и второй иерусалимский храм. Здесь же, согласно еврейской традиции, в будущем будет стоять третий храм.

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В настоящее время на территории Храмовой горы расположены мусульманские культовые сооружения – мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

Обновлено в 11:54 Спасателям удалось нейтрализовать очаг возгорания, пострадавших нет. Помещению причинен ущерб.

Обновлено в 12:23 15 апреля вечером на охранном пункте Храмовой горы в Иерусалиме возник пожар.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар»
Фото Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
Фото В Иерусалиме на Храмовой горе вспыхнул пожар, ВИДЕО
Фото На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар
Фото На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар (Видео)
Фото На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар: видео
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Комментарии Комментарии  ·  16.04.19, 07:51 Возгорание началось на охранном пункте ВАКФа Вчера вечером  на охранном пункте ВАКФа ( имущество, переданное государством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели -.ред ) на Храмовой…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  16.04.19, 08:53 Вчера вечером  на охранном пункте ВАКФа ( имущество, переданное государством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели -.ред ) на Храмовой горе в Иерусалим вспыхнул пожар. На территории…
Канал 112 Канал 112  ·  16.04.19, 09:27 В Иерусалиме на Храмовой горе произошел пожар. Об этом сообщает Al Araby. Согласно информации издания, возгорание началось вчера вечером на охранном пункте рядом с молитвенной комнатой Эль-Марвана. Отмечается,…
Факты Факты  ·  16.04.19, 10:15 Очаг возгорания был возле мусульманской святыни — мечети Аль-Акса
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  16.04.19, 10:57 В понедельник, 15 апреля в Иерусалиме произошло возгорание на Храмовой горе, очаг возгорания нейтрализован, причина неизвестна.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.04.19, 11:09 Вечером в понедельник, 15 апреля, в охранном пункте на Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар. Пожарным удалось быстро справиться с огнем.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  16.04.19, 11:54 15 апреля вечером на охранном пункте Храмовой горы в Иерусалиме возник пожар. Об этом сообщают израильские СМИ. Спасателям удалось нейтрализовать очаг возгорания, пострадавших нет. Помещению причинен…
Facenews Facenews  ·  16.04.19, 12:23 15 апреля вечером на охранном пункте Храмовой горы в Иерусалиме возник пожар. Об этом сообщают израильские СМИ. Спасателям удалось нейтрализовать очаг возгорания, пострадавших нет. Помещению причинен…
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