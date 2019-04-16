На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар (9 новостей и 1 видео) «Очаг возгорания был возле мусульманской святыни — мечети Аль-Акса»

Пожар вспыхнул на охранном пункте ВАКФа на Храмовой горе в Иерусалим вечером в понедельник, 15 апреля, сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что по неизвестной причине вспыхнул огонь на охранном пункте ВАКФа на Храмовой горе. Помещению причине ущерб.

Сотрудники службы пожарной охраны нейтрализовали очаг возгорания. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара.

Храмовая гора – это обнесенная высокими стенами площадь, которая расположена с восточной стороны Старого города Иерусалима. Считается наиболее священным местом для иудаизма и третьим по святости для ислама. На территории Храмовой горы располагался первый, а после и второй иерусалимский храм. Здесь же, согласно еврейской традиции, в будущем будет стоять третий храм.

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В настоящее время на территории Храмовой горы расположены мусульманские культовые сооружения – мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

Обновлено в 11:54 Спасателям удалось нейтрализовать очаг возгорания, пострадавших нет. Помещению причинен ущерб.

Обновлено в 12:23 15 апреля вечером на охранном пункте Храмовой горы в Иерусалиме возник пожар.