На избирательном участке Зеленский показал свой заполненный бюллетень (5 новостей) «Полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования»

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время голосования во втором туре выборов продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон.

Присутствующие смогли отчетливо увидеть, что он поставил крестик напротив своей фамилии.

На выходе из участка его спросили, за кого он отдал свой голос. Кандидат в президенты рассмеялся и ответил, что ему "нельзя ни говорить об этом, ни показывать".

"Проголосовал за достойного человека" - добавил он.

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить…

Уголовный кодекс Украины гласит, что нарушитель статьи 159 (нарушение тайны голосования - ред.) может получить штраф от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.

Обновлено в 13:49 Владимир Зеленский во время голосования показал свой бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата. Об этом сообщает ТСН, передают Українськi Новини. Кандидат в президенты признался, что не спал всю ночь и чувствует себя, как и вся его команда, несколько нервозно. Как…

Обновлено в 14:28 Полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования