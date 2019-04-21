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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 14:28
· Выборы · Результат
На избирательном участке Зеленский показал свой заполненный бюллетень

На избирательном участке Зеленский показал свой заполненный бюллетень (5 новостей)

«Полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования»

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время голосования во втором туре выборов продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон.

Присутствующие смогли отчетливо увидеть, что он поставил крестик напротив своей фамилии. 

На выходе из участка его спросили, за кого он отдал свой голос. Кандидат в президенты рассмеялся и ответил, что ему "нельзя ни говорить об этом, ни показывать".

"Проголосовал за достойного человека" - добавил он.

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить…
Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить…

Уголовный кодекс Украины гласит, что нарушитель статьи 159 (нарушение тайны голосования - ред.) может получить штраф от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет. 

Обновлено в 13:49 Владимир Зеленский во время голосования показал свой бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата. Об этом сообщает ТСН, передают Українськi Новини. Кандидат в президенты признался, что не спал всю ночь и чувствует себя, как и вся его команда, несколько нервозно. Как…

Обновлено в 14:28 Полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования

ФОТО К НОВОСТИ: «На избирательном участке Зеленский показал свой заполненный бюллетень»
Фото Зеленский продемонстрировал свой бюллетень
Фото На избирательном участке Зеленский показал свой заполненный бюллетень
Фото Зеленский показал свою бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата, - СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Фокус Фокус  ·  21.04.19, 13:13 Кандидат в президенты Владимир Зеленский нарушил тайну голосования, показав свой бюллетень перед камерами.  Об этом сообщает ТСН. Он показал бюллетень с крестиком напротив своей фамилии, а потом…
Гордон Гордон  ·  21.04.19, 13:26 На бюллетене, который продемонстрировал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, выйдя из кабинки для голосования, видно, что он поставил крестик напротив своей фамилии.21 апреля, придя…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.04.19, 13:49 Владимир Зеленский во время голосования показал свой бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата. Об этом сообщает ТСН, передают Українськi Новини. Кандидат в президенты признался, что не спал всю…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  21.04.19, 14:28 Полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования
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