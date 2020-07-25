Метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте острова Тенерифе. В Испании на Канарских островах упал метеорит. Его ищут на севере острова Тенерефи, сообщает газета Diario de Avisos в субботу, 25 июля. Отмечается, что падение космического тела произошло еще 14 июля, однако только сейчас стало известно об этом событии. Музей науки и космоса острова смог подтвердить случившееся благодаря одной из своих камер. Предполагается, что метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. В зоне падения, вероятно, можно найти черные кусочки космического тела размером с монету и весом от 10 до 50 граммов. ...

Обновлено в 22:24 У зоні падіння, ймовірно, можна знайти чорні шматочки космічного тіла розміром з монету