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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 22:24
· Испания
На Канарских островах упал метеорит

На Канарских островах упал метеорит (4 новости)

«В Испании на Канарских островах произошло падение метеорита»

Метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте острова Тенерифе. В Испании на Канарских островах упал метеорит. Его ищут на севере острова Тенерефи, сообщает газета Diario de Avisos в субботу, 25 июля. Отмечается, что падение космического тела произошло еще 14 июля, однако только сейчас стало известно об этом событии. Музей науки и космоса острова смог подтвердить случившееся благодаря одной из своих камер. Предполагается, что метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. В зоне падения, вероятно, можно найти черные кусочки космического тела размером с монету и весом от 10 до 50 граммов. ...

Обновлено в 22:24 У зоні падіння, ймовірно, можна знайти чорні шматочки космічного тіла розміром з монету

ФОТО К НОВОСТИ: «На Канарских островах упал метеорит»
Фото На Канарских островах упал метеорит
Фото В Испании на Канарских островах упал метеорит
Фото На Канарських островах впав метеорит
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.07.20, 20:17 В Испании на Канарских островах упал метеорит. Его ищут на севере острова Тенерефи, сообщает газета Diario de Avisos в субботу, 25 июля. Отмечается, что падение космического тела произошло еще 14 июля,…
MIGnews MIGnews  ·  25.07.20, 20:52 В Испании на Канарских островах произошло падение метеорита.
Главком Главком  ·  25.07.20, 22:24 У зоні падіння, ймовірно, можна знайти чорні шматочки космічного тіла розміром з монету
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