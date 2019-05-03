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На Киев надвигается гроза

На Киев надвигается гроза (4 новости)

«Сила ветра может достигать 15-20 м/сек»

Погода в Украине: на Киев надвигается гроза, возможен град. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Синоптик призывает киевлян закрыть временно в квартире окна и балконы.

"На Киев идет гроза, ливень, вероятен град… Будьте осторожны во время грозы, не становитесь под старыми деревьями, у ЛЭП, спуститесь с повышенного места, если едете в автомобиле, притормозите лучше, пока гроза не пройдет, потерпите немного с разговорами по мобильному, закройте временно в квартире окна и балконы", - написала Диденко.

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ФОТО К НОВОСТИ: «На Киев надвигается гроза»
Фото На Киев надвигается гроза, возможен град
Фото Грозы и шквалы ветра ударят по Киеву. В мэрии дали советы пешеходам и водителям
Фото На Киев надвигается гроза
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Факты Факты  ·  03.05.19, 18:09 Ветер усилится до 20 метров в секунду
ТСН ТСН  ·  03.05.19, 18:46 Сила ветра может достигать 15-20 м/сек.
Комментарии Комментарии  ·  03.05.19, 18:55 Синоптики предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины  На Киев надвигается гроза, возможен град. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. Синоптик призывает киевлян…
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На Киев надвигается гроза

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