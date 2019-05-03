Погода в Украине: на Киев надвигается гроза, возможен град. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Синоптик призывает киевлян закрыть временно в квартире окна и балконы.

"На Киев идет гроза, ливень, вероятен град… Будьте осторожны во время грозы, не становитесь под старыми деревьями, у ЛЭП, спуститесь с повышенного места, если едете в автомобиле, притормозите лучше, пока гроза не пройдет, потерпите немного с разговорами по мобильному, закройте временно в квартире окна и балконы", - написала Диденко.

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