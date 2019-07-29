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На Киев обрушился тропический ливень: опубликовано видео

На Киев обрушился тропический ливень: опубликовано видео (3 новости и 1 видео)

«В понедельник, 29 июля, на Киев обрушился тропический ливень»

Ливень затопил участок дороги возле Шевченковского суда.

Машины затоплены по дверцу, а люди не могут пройти, сообщает Громадське.

Некоторые жители города не скучают и пытаются ловить позитив во всем.

Пара ребят надула матрас в форме радужного единорога и стала плыть по дороге наряду с машинами.

Многие дороги и улицы Киева оказались затоплены
Многие дороги и улицы Киева оказались затоплены

Столицу накрыл сильный ливень с градом и грозой. Публикация от Рупор Соломенского района (@lossolomas.ua) 29 Июл 2019 в 5:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Сериков (@serikov2515) 29 Июл 2019 в 6:03 PDT

В некоторых районах произошли подтопления улиц. К штормовым явлениям относятся грозы, шквалы, град, дождь. Когда возрастает риск их появления на определенной территории, синоптики объявляют штормовое предупреждение. Оно имеет 3 уровня опасности: первый желтый, второй оранжевый, третий красный

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  29.07.19, 14:11 В понедельник, 29 июля, на Киев обрушился тропический ливень.
АТН АТН  ·  29.07.19, 16:59 В понедельник, 29 июля, после сильной жары в Киеве прошел мощный ливень, местами с грозой и градом. 
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