На Киев обрушился ураган: впечатляющие видео бурлящей стихии (4 новости) «Во второй половине дня на Киев обрушился мощный ураган с сильным дождем»

Ураган с ливнем накрыл Киев в четверг, 8 августа, около 15:00.

Пользователи сети публикуют впечатляющие снимки, снятые в самый пик бушующей стихии.Сегодня в столице было ветрено, а после полудня над Киевом начали сгущаться тучи. А в районе 15:00 небо прорвало сильным ливнем, который сопровождался мощнейшим ветром. Жительница Лесного массива сообщила, как едва не стала жертвой сильного ветра, выйдя на балкон.Отметим, что сильный ливень был недолгим. Вскоре он перерос в моросящий дождь в сопровождении раскатов грома.На следующем видео стихия снята с высоты птичьего полета на Виноградаре. Сильный ветер срывал со строящихся домов крупные фрагменты стройматериалов. Такой сегодняшнюю грозу увидели в центре столицы.