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На Киев обрушился ураган: впечатляющие видео бурлящей стихии

На Киев обрушился ураган: впечатляющие видео бурлящей стихии (4 новости)

«Во второй половине дня на Киев обрушился мощный ураган с сильным дождем»

Ураган с ливнем накрыл Киев в четверг, 8 августа, около 15:00.

Пользователи сети публикуют впечатляющие снимки, снятые в самый пик бушующей стихии.Сегодня в столице было ветрено, а после полудня над Киевом начали сгущаться тучи. А в районе 15:00 небо прорвало сильным ливнем, который сопровождался мощнейшим ветром. Жительница Лесного массива сообщила, как едва не стала жертвой сильного ветра, выйдя на балкон.Отметим, что сильный ливень был недолгим. Вскоре он перерос в моросящий дождь в сопровождении раскатов грома.На следующем видео стихия снята с высоты птичьего полета на Виноградаре. Сильный ветер срывал со строящихся домов крупные фрагменты стройматериалов. Такой сегодняшнюю грозу увидели в центре столицы.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.19, 14:58 На Киев обрушился сильный ураган, в результате которого на дорогах образовались пробки, падают деревья. Об этом сообщает РБК-Украина.Новость дополняется...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.19, 17:00 Во второй половине дня на Киев обрушился мощный ураган с сильным дождем.
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.19, 17:49 Ураган с ливнем накрыл Киев в четверг, 8 августа, около 15:00. Пользователи сети публикуют впечатляющие снимки, снятые в самый пик бушующей стихии.Стоит отметить, что об ухудшении погодных условий ранее…
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