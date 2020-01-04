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На Киевщине наградили мужчину, который спас семью из огня

На Киевщине наградили мужчину, который спас семью из огня (3 новости)

«От огня удалось спасти папу, маму, трех их детей и бабушку»

Под Киевом молодой человек спас семью из шести человек от верной гибели в горящем доме. Как рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области, герой получил награду от правоохранителей за свой поступок.

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Инцидент произошел в Сквире. Около 4 часов утра мужчина - житель села Домантовка - шел на работу и заметил пожар в частном доме. Внутри спала семья. Молодой человек сразу же вызвал спасателей и сам ринулся на помощь.

Он стучал в окна и громко кричал, пытаясь разбудить жильцов, но семья надышалась дымом.

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Несмотря на все сложности, мужчине удалось спасти из объятого пламенем здания отца, мать, троих детей и бабушку.

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Под Киевом мужчина спас семью из горящего дома (Фото: kv.npu.gov.ua)

За героизм и человечность молодой человек получил грамоты и подарки от начальника Сквирской полиции Романа Шамрая и главного спасателя района Игоря Шуляка.

К слову, недавно в Черкассах мужчина рискнул собственной жизнью, чтобы спасти двух пятилетних мальчиков-близнецов из горящего дома - он не стал ждать, пока приедут спасатели, и бросился в помещение, так как знал, что там находятся дети.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Киевщине наградили мужчину, который спас семью из огня»
Фото На Киевщине наградили мужчину, который спас семью из огня
Фото Под Киевом мужчина спас всю семью от гибели в пожаре. Его наградили за героизм
Фото Под Киевом мужчина спас семью с тремя детьми из пылающего дома
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  04.01.20, 05:02 В Киевской области мужчина вытащил целую семью из пожара.
ТСН ТСН  ·  04.01.20, 06:16 От огня удалось спасти папу, маму, трех их детей и бабушку.
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