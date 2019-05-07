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На Киевщине пьяный депутат сбил насмерть двух человек на мотоцикле

На Киевщине пьяный депутат сбил насмерть двух человек на мотоцикле (5 новостей)

«32-летний водитель Chevrolet Niva задержан»

Пьяный депутат Яготинского горсовета на автомобиле Chevrolet Niva совершил столкновение с мотоциклом, в результате чего мотоциклист и его пассажир (отец и сын) погибли на месте.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00 на отрезке дороги между городом Яготин и селом Сотниковка.

В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, жители села Сотниковка, от полученных травм погибли на месте. Тела 32 и 57-летний мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

За рулем автомобиля «Chevrolet» находился 32-летний житель Яготина, депутат горсовета. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Установлено, что на момент ДТП алкоголь в крови водителя-правонарушителя составил 2,0 промилле.

На месте происшествия работали руководство и следственно-оперативная группа Яготинского отделения полиции, эксперты-криминалисты, работники Следственного управления полиции Киевщины, медики.

В качестве вещественного доказательства с места аварии изъят автомобиль и мотоцикл, которые помещены на площадку временного задержания транспортных средств.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП. Продолжается следствие.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Киевщине пьяный депутат сбил насмерть двух человек на мотоцикле»
Фото На Киевщине пьяный депутат горсовета насмерть сбил мотоциклиста с пассажиром
Фото На Киевщине пьяный депутат сбил насмерть двух человек на мотоцикле
Фото Пьяный депутат сбил насмерть двух людей в Киевской области
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Униан Униан  ·  07.05.19, 10:42 32-летний водитель Chevrolet Niva задержан.
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Главком Главком  ·  07.05.19, 12:28 В Киевской области между городом Яготин и селом Сотниковка 6 мая пьяный депутат городского совета на Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с мотоциклом Jawa, в результате…
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