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"На колени, подонок!": в России уволят завдетсада, которая заставила ребенка целовать землю

"На колени, подонок!": в России уволят завдетсада, которая заставила ребенка целовать землю (4 новости)

«В Краснодаре уволят заведующую детсада Звездочка, которая заставила стать на колени пятилетнего мальчика и целовать землю»

Заведующая детсадом "Звездочка" объяснила свои действия тем, что ребенок ненавидит русских и Россию.

Женщину уволят, органы МВД проводят проверку.В Краснодаре заведующая детским садом "Звездочка" заставила ребенка встать на колени и целовать землю в наказание на то, что тот, по ее словам, не любит Россию. "На колени, подонок, я сказала! Целуй землю, которая тебя кормит и поит", - кричала женщина. Инцидент, заснятый прохожими, в среду, 1 мая, был выложен на видеопортале YouTube. На кадрах видно, как заведующая детсадом грубо оскорбляет ребенка, а других воспитателей обзывает "тварями" за отсутствие патриотизма и неправильное, по ее мнению, воспитание детей. "Где наша нравственность? Где наше нравственное воспитание, если вам ребенок говорит, что он ненавидит русских и Россию?" - гневно вопрошает женщина. По сообщению Telegram-канала Baza, заведующая детсадом "Звездочка", "опытный педагог, которая даже попала в рейтинг преподавателей Краснодарского края". По ее словам, ребенок, которого она наказала, сложный, ему пять лет, его семья переехала в город из одной из южных республик, и он сразу начал обижать других ребят. Заведующая будет уволена по статье Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов обещал уволить женщину в ближайший рабочий день. Он сказал, что его ведомство поддержит любые обвинения, поданные родителями ребенка в правоохранительные органы против заведующей. "Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей", - констатировал чиновник. Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Светлана Бессараб обратилась в прокуратуру, назвав действия заведующей дикостью и средневековьем. А уполномоченный по правам ребенка по Краснодарскому краю Татьяна Ковалева сообщила о намерении провести служебное расследование инцидента. ______________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  02.05.19, 10:28 В России заведующая детсада поставила воспитанника на колени и заставила целовать землю. Об этом сообщает «УНИАН». Так она наказала 5-летнего мальчика на глазах у других детей за то, что он якобы сказал,…
Униан Униан  ·  02.05.19, 10:37 Заведующая детсадом "Звездочка" объяснила свои действия тем, что ребенок ненавидит русских и Россию. Женщину уволят, органы МВД проводят проверку.
АТН АТН  ·  02.05.19, 11:00 В Краснодаре уволят заведующую детсада "Звездочка", которая заставила стать на колени пятилетнего мальчика и целовать землю.
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