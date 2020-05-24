На кону важные решения: экс-нардеп рассказал о подготовке кампании по дискредитации Геруса (4 новости) «Против главы комитета Верховной Рады Украины по топливно-энергетическому комплексу Андрея Геруса готовят масштабную кампанию по дискредитации, для этого в его…»

Против главы комитета Верховной Рады Украины по топливно-энергетическому комплексу Андрея Геруса готовят масштабную кампанию по дискредитации, для этого в его родной населенный пункт была отправлена группа провокаторов.

Об этом у себя на канале в Telegram рассказал бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Он рассказал о провокациях под домом Геруса и назвал имена причастных лиц.

"На этой неделе в село, где проживают родители Геруса, наведались неизвестные на автомобиле, которые за деньги собирали информацию о депутате, побывали в его школе. Под жилищным комплексом в Голосеевском районе Киева, где проживает Герус, проводит моно-митинги известный провокатор Всеволод Филимоненко, который ранее был замечен в нападках на главу НАБУ Артема Сытника и спровоцировал уголовное дело против антикоррупционного активиста Виталия Шабунина", - пишет он.

Как утверждает Лещенко, причиной провокаций является профессиональная деятельность главы комитета парламента по ТЭК и его борьба с монополиями в украинской энергетике.

"Герус известен своей активной позицией по ограничению монополии Рината Ахметова. Учитывая предыдущие выпады, которые состояли в подготовке и демонстрации черного пиара против Геруса на телевидении, о заказчиках кампании можем тоже догадываться… На кону важные решения, как остановка атомных блоков и сохранение сверхприбылей в зелёной энергетике. Олигархам важно сформировать круг лояльных к себе чиновников и дискредитировать Геруса", - отметил бывший депутат и журналист.

Комитет по промышленности и инфраструктуры Союза украинских предпринимателей (СУП) призвал правительство урегулировать ситуацию с нерыночными подходами относительно ценообразования электроэнергии. Об этом говорится в заявлении Комитета СУП, передает БизнесЦензор.

Обновлено в 14:56 "На этой неделе в село, где проживают родители Геруса, наведались неизвестные на автомобиле, которые за деньги собирали информацию о депутате, побывали в его школе. Под жилищным комплексом в Голосеевском районе Киева, где проживает Герус, проводит моно-митинги известный провокатор Всеволод Филимоненко, который ранее был замечен в нападках на главу НАБУ Артема Сытника и спровоцировал уголовное дело против антикоррупционного активиста Виталия Шабунина", - пишет он.