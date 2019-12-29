На КПВВ "Майорск" готовятся к обмену: первые фото и видео (7 новостей) «Окончательная формула обмена пока неизвестна»

Представители так называемой "ЛНР" начали движение к пункту пропуска "Майорск", где на сегодня запланирован обмен удерживаемыми особами в формате "всех установленных на всех установленных". Об этом "РИА Новости" сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных "ЛНР" Ольга Кобцева.

О точном количестве человек, которые будут участвовать в обмене, пока не разглашается.

Обновлено в 12:44 Пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в феврале 2014 года, приехали на КПВВ "Майорск" в Донецкую область для участия в обмене заключенными.