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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 12:44
На КПВВ "Майорск" готовятся к обмену: первые фото и видео

На КПВВ "Майорск" готовятся к обмену: первые фото и видео (7 новостей)

«Окончательная формула обмена пока неизвестна»

Представители так называемой "ЛНР" начали движение к пункту пропуска "Майорск", где на сегодня запланирован обмен удерживаемыми особами в формате "всех установленных на всех установленных". Об этом "РИА Новости" сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных "ЛНР" Ольга Кобцева.

О точном количестве человек, которые будут участвовать в обмене, пока не разглашается.

Обновлено в 12:44 Пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в феврале 2014 года, приехали на КПВВ "Майорск" в Донецкую область для участия в обмене заключенными.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.12.19, 09:02 Российские СМИ сообщают, что наемники РФ из "ЛНР" (ОРЛО) в воскресенье утром выехали на контрольный пункт пропуска "Горловка-Майорск" на территории ОРДО для обмена удерживаемыми лицами с украинской стороной.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  29.12.19, 09:58 Известно, что на КПВВ "Майорск" сегодня, 29 декабря, должен состояться обмен пленными. Сам контрольный пункт въезда-выезда не работает – это анонсировали накануне в штабе ООС. Как сообщила корреспондент…
Cxid.info Cxid.info  ·  29.12.19, 11:22 Окончательная формула обмена пока неизвестна
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  29.12.19, 11:29 Власти ДНР доставили украинских пленных для обмена на пункт пропуска "Майорск". Предсивители ультраправых организаций продолжают блокировать выходы из Лукьяновского СИЗО, откуда должны вывезти экс-беркутовцев.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.12.19, 12:44 Пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в феврале 2014 года, приехали на КПВВ "Майорск" в Донецкую область для участия в обмене заключенными.
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