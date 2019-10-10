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На Кубе избрали первого за 43 года президента

На Кубе избрали первого за 43 года президента (4 новости)

«Им стал Мигель Диас-Канель Бермудес, который правит государством уже год»

Национальная ассамблея народной власти Кубы в четверг, 10 октября, выбрала первого президента Кубы - Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса. Об этом сообщает Cubadebate.

Сообщается, что он будет занимать должность президента страны до 2023 года.

На внеочередную сессии во Дворце Конвенций в Гаване, депутаты 579 голосами избрали президентом 59-летнего Мигеля Марио Диас-Канеля. Ранее он был главой Советов и министров республики.

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Также сообщается, что депутаты избрали 74-летнего Сальвадора Вальдеса Мезу вице-президентом Кубы. Ана Мария Мари Мачадо также заняла должность вице-президента, а Хомеро Акоста Альваре стала секретарем президента.

Известно, что по результатам референдума, проведенного на Кубе в феврале 2019 года, была введена должность президента. А новая конституция республики была введена в апреле этого года, она предусматривает постепенное изменение структуры власти государства.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  10.10.19, 23:33 Им стал Мигель Диас-Канель Бермудес, который правит государством уже год.
Униан Униан  ·  11.10.19, 01:33 Ранее 59-летний Мигель Диас-Канель возглавлял Совет министров республики.
Украинская правда Украинская правда  ·  11.10.19, 01:57 По результатам выборов президентом Республики Куба стал Мигель Диас-Канель.
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