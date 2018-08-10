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На курорте в Грузии в августе выпал снег (видео) (5 новостей) «Курорт Гудаури расположен всего в 120 километрах Тбилиси в Казбекском муниципалитете»

На популярном курорте Гудаури в Грузии в четверг, 9 августа, выпал снег. Погода удивила как туристов, так и местных жителей.

Снимками и видео непогоды пользователи соцсетей начали делиться на своих страницах.

Гудаури находится всего в 120 километрах от Тбилиси в Казбекском муниципалитете. Курорт располагается в горной местности на высоте почти 2200 метров. В основном снег лежит высоко в горах, но не выпадает летом в курортной зоне.

Также снегом замело м гору Казбек.

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Снег на горе Казбек 9 августа (фото: Facebook Георгий Гомиашвили) Снег на горе Казбек 9 августа (фото: Facebook Георгий Гомиашвили) Снимки сделали туристы, которые расположились возле заброшенной метеостанции на высоте 3 700 метров.

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Обновлено в 14:30 Курорт Гудаури расположен всего в 120 километрах Тбилиси в Казбекском муниципалитете.

Обновлено в 14:43 — Первый снег в этом сезоне, — прокомментировали кадры каприза природы пользователи соцсетей.