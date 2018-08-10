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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:43
· Снег · Турист · Грузия · Соцсеть
На курорте в Грузии в августе выпал снег (видео)

На курорте в Грузии в августе выпал снег (видео) (5 новостей)

«Курорт Гудаури расположен всего в 120 километрах Тбилиси в Казбекском муниципалитете»

На популярном курорте Гудаури в Грузии в четверг, 9 августа, выпал снег. Погода удивила как туристов, так и местных жителей.

Снимками и видео непогоды пользователи соцсетей начали делиться на своих страницах.

Гудаури находится всего в 120 километрах от Тбилиси в Казбекском муниципалитете. Курорт располагается в горной местности на высоте почти 2200 метров. В основном снег лежит высоко в горах, но не выпадает летом в курортной зоне.

Также снегом замело м гору Казбек.

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Снег на горе Казбек 9 августа (фото: Facebook Георгий Гомиашвили) Снег на горе Казбек 9 августа (фото: Facebook Георгий Гомиашвили) Снимки сделали туристы, которые расположились возле заброшенной метеостанции на высоте 3 700 метров.

Накануне в Британии огненный торнадо сняли на видео

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Обновлено в 14:30 Курорт Гудаури расположен всего в 120 километрах Тбилиси в Казбекском муниципалитете.

Обновлено в 14:43 — Первый снег в этом сезоне, — прокомментировали кадры каприза природы пользователи соцсетей.

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Facenews Facenews  ·  10.08.18, 13:09 В Грузии 9 августа выпал снегНа популярном курорте Гудаури в Грузии в четверг, 9 августа, выпал снег. Погода удивила как туристов, так и местных жителей.Снимками и видео непогоды пользователи соцсетей…
Телеграф Телеграф  ·  10.08.18, 13:41 На популярном грузинском горнолыжном курорте Гудаури выпал снег, замело и гору Казбек.
MIGnews MIGnews  ·  10.08.18, 14:30 Курорт Гудаури расположен всего в 120 километрах Тбилиси в Казбекском муниципалитете.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  10.08.18, 14:43 — Первый снег в этом сезоне, — прокомментировали кадры каприза природы пользователи соцсетей.
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