На Луганщине беспилотник ОБСЕ получил повреждения при обстреле (5 новостей) «Наемники РФ обстреляли из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия СММ ОБСЕ вблизи Первомайска на оккупированной Луганщине»

28 июля, недалеко от Первомайска оккупанты подбили беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает сайт ОБСЕ.

Как отмечают в организации, находясь на западо-северо-западной окраине и управляя полетом беспилотника, наблюдатели слышали 13 очередей и выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в двух км к западу.

По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении БПЛА, который на тот момент пролетал в 2 км к западу от них.

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"Команда СММ успешно приземлила БПЛА, но отметила полученные им повреждения: сломанное крепление камеры, пробоину в корпусе и отсутствие пропеллеров. По оценке Миссии, повреждения причинены огнем из стрелкового оружия", - подытожили в ОБСЕ.

29 июля ОБСЕ сообщила о ситуации на участке разведения в Станице. По данным ОБСЕ, некоторые местные жители на линии разграничения не выдерживают жары и теряют сознание.