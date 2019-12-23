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Происшествия
ForUm ForUm · · Обновлено в 11:21
На Луганщине горел областной психоневрологический интернат. Четверо погибших (ФОТО)

На Луганщине горел областной психоневрологический интернат. Четверо погибших (ФОТО) (10 новостей)

«Возгорание случилось на первом этаже»

Полиция расследует обстоятельства пожара в Старобельском областном психоневрологическом интернате, в результате которого погибли четыре человека.

По данным полиции Луганской области, сообщение от диспетчера ГосЧС о том, что горит один из корпусов, поступило 22 декабря в 21:09.

Немедленно на место происшествия выехало руководство ГУНП, Старобельского отдела полиции, следственно-оперативная группа и группы реагирования.

На место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что в одной из палат первого корпуса произошло возгорание.

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С одновременным тушением пожара сотрудники ГосЧС, полиция и медперсонал проводили эвакуацию подопечных.

В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 - получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу Старобельска.

Пожар локализован в 21:32 и ликвидирован в 22:55.

Данный факт внесен в Едрей и квалифицированный по ст. 270 УК Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» и ст. 367 УК Украины «Служебная халатность». На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.

Обновлено в 09:29 В воскресенье вечером в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната в Луганской области произошел пожар.

Обновлено в 11:21

ФОТО К НОВОСТИ: «На Луганщине горел областной психоневрологический интернат. Четверо погибших (ФОТО)»
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