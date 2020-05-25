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На Львовщине грузовик протаранил микроавтобус, четверо погибших (видео)

На Львовщине грузовик протаранил микроавтобус, четверо погибших (видео) (3 новости)

«Смертельное ДТП на ЛьвовщинеВ ДТП столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz. Погиб водитель и трое пассажиров микроавтобуса, передает FaceNews.ua.Предварительно, 50-летний…»

На Львовщине в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 4 человека, и еще четверо получили телесные повреждения, сообщила пресс-служба полиции.

ДТП произошло 24 мая около 11.30 на автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Тухолька Сколевского района.

Предварительно правоохранители установили, что 50-летний водитель грузовика «MAN» не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом «Mercedes-Benz», который двигался по встречной полосе.

На месте аварии от полученных травм погиб 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четыре пассажира «Mercedes» доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  25.05.20, 09:24 Во Львовской области в воскресенье, 24 мая, на трассе Киев-Чоп вблизи села Тухолька Сколевского района произошла масштабная авария. Об этом сообщили на сайте Нацполиции. В ДТП столкнулись грузовик MAN…
Facenews Facenews  ·  25.05.20, 09:30 Смертельное ДТП на ЛьвовщинеВ ДТП столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz. Погиб водитель и трое пассажиров микроавтобуса, передает FaceNews.ua."Предварительно, 50-летний водитель грузовика…
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