На Львовщине иностранцы украли банковский терминал

Правоохранители задержали группу злоумышленников, причастных как минимум к 4 кражам банковских терминалов на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей.

Обновлено в 16:13 Правоохранители задержали группу злоумышленников, причастных как минимум к 4 кражам банковских терминалов на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей.

Обновлено в 17:40 "Личности злоумышленников установлены – ими оказались пятеро иностранцев в возрасте 26-42 года и 40-летний гражданин Украины. Похищенный банковский терминал и другие вещественные доказательства у них изъяты. Также установлено, что задержанные причастны к еще минимум трем подобным преступлениям, совершенным на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей", – рассказали в полиции.