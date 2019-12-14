  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. На Львовщине иностранцы украли банковский терминал
Украина
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 17:40
· Фото · Кража
На Львовщине иностранцы украли банковский терминал

На Львовщине иностранцы украли банковский терминал (5 новостей)

«Во Львовской области группа иностранцев похитила банковский терминал»

Правоохранители задержали группу злоумышленников, причастных как минимум к 4 кражам банковских терминалов на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей.

Обновлено в 16:13 Правоохранители задержали группу злоумышленников, причастных как минимум к 4 кражам банковских терминалов на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей.

Обновлено в 17:40 "Личности злоумышленников установлены – ими оказались пятеро иностранцев в возрасте 26-42 года и 40-летний гражданин Украины. Похищенный банковский терминал и другие вещественные доказательства у них изъяты. Также установлено, что задержанные причастны к еще минимум трем подобным преступлениям, совершенным на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей", – рассказали в полиции.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.12.19, 13:00 Во Львовской области группа иностранцев похитила банковский терминал. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 14 декабря. Отмечается, что накануне утром в одном из поселков Дрогобычского района…
MIGnews MIGnews  ·  14.12.19, 15:06 Во Львовской области группа иностранцев похитила банковский терминал.
Телеграф Телеграф  ·  14.12.19, 15:56 Во Львовской области полицейские задержали злоумышленников, укравших банковский терминал.
Канал 112 Канал 112  ·  14.12.19, 17:40 Во Львовской области группа иностранцев похитила банковский терминал. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Как сообщается, накануне утром в одном из поселков Дрогобычского района злоумышленники повредили…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Обязательства Укрбуда по достройке домов возьмёт на себя Киевгорстрой - Зеленский

Обязательства Укрбуда по достройке домов возьмёт на себя Киевгорстрой -…
Киевсовет выкупит цех бывшего завода &quot;Большевик&quot;, который снесут для достройки Шулявского путепровода

Киевсовет выкупит цех бывшего завода "Большевик", который снесут для достройки…
В честь Павла Шеремета назвали сквер в столице

В честь Павла Шеремета назвали сквер в столице
Злоумышленник пытался прикрепить к автомобилю GPS-трекер

Злоумышленник пытался прикрепить к автомобилю GPS-трекер
На территории бывшего завода &quot;Радикал&quot; в Киеве зафиксировано значительное превышение норм испарений ртути, - министерство. ФОТО

На территории бывшего завода "Радикал" в Киеве зафиксировано значительное превышение…
В РФ будут заочно судить Анатолия Гриценко

В РФ будут заочно судить Анатолия Гриценко
В Киеве мотоциклист сбил пешехода насмерть

В Киеве мотоциклист сбил пешехода насмерть
На Львовщине школьный автобус попал в ДТП: травмированы дети

На Львовщине школьный автобус попал в ДТП: травмированы дети
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения

Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения
В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности

В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности
Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине

Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине
Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы

Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019

Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019
Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча

Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча
В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество

В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество
Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию

Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.