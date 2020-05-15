На Львовщине ослабили карантин

Во Львовской области с пятницы, 15 мая, частично ослабили карантинные огранчиения и разрешили работу рынков, летних площадок кафе, химчисток, сообщил в Facebook глава ОГА Максим Козицкий. "Решением комиссии ТЭБ и ЧС с 15 мая в области ослабили карантин", - говорится в сообщении. Следовательно, по состоянию на сегодняшний день разрешено: проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления; индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов; работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения; работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности; осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг; медицинской практики, деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики; деятельности АЗС, техобслуживания автотранспорта; ремонт техники; химчистки; почтовая и ку...