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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 22:50
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На матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер осталось 1000 билетов

На матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер осталось 1000 билетов (5 новостей)

«В продаже осталась всего тысяча билетов»

Телеканал TVP Sport решил сделать сюрприз любителям футбола, но получилось не очень. Матч Динамо – Шахтер как источник межнациональной розни.

Украинский сезон стартует уже в ближайшее воскресенье, 28 июля. Одесса примет матч Динамо - Шахтер, запланированный на 21:00. В нашей стране игру будут транслировать каналы "Футбол 1" и "Украина". Украинцы, проживающие в Польше, получили возможность посмотреть встречу за Суперкубок на канале TVP Sport. Марек Школьниковски, директор канала, который входит в медиагруппу общественного телевидения, написал в Твиттере: "Мы делаем эксперимент. Так как в Польше живет очень много украинцев, покажем в воскресенье матч Суперкубка Динамо - Шахтер".

Динамо - Шахтер: прогноз на матч за Суперкубок Украины-2019

Интересный момент. Школьниковски то продублировал эту информацию... на русском языке. Вряд ли этот человек рассчитывал на такую ​​бурную и истерическую реакцию своих земляков. Удивительно, ведь не так давно коммерческий Polsat Sport показывал матчи УПЛ. Покупка прав на Суперкубок Украины-2019 стала достаточно отважной инвестицией для фактически государственного телевидения, пишет Sport.pl. Издание, впрочем, отмечает, что это может быть метким с точки зрения выгоды решением. Количество украинцев в Польше насчитывает, по разным неофициальным данным, 1-3 миллиона человек.

Динамо - Шахтер. Онлайн матча за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер. Онлайн матча за Суперкубок Украины

Как передает Gazeta Wyborcza, компания Selectivv, исследующая привычки и поведение владельцев смартфонов, определила, сколько человек с карточками польских телефонных операторов настроили в своем мобильном украинский либо русский языки. В январе 2019-го года таких людей насчитали 1 миллион и чуть более 270 тысяч, из которых 56% мужчин. Более того, украинцы составляют 55% от общего количества иностранных студентов, обучающихся в Польше. В конце концов, матч не стал финансово очень затратным, как пишет сам Школьниковски, а в это время никаких других прямых трансляций не было предусмотрено.

Однако пока выгода TVP Sport остается виртуальной и потенциальной, шквал критики на телеканал - уже вполне ощутим. Некоторые иронизирует, что в Англии, где работает не меньше поляков, трудно представить себе какую-то подобную трансляцию для них. Некоторым не нравится уровень украинского футбола: "Мы должны платить абонемент за это дерьмо? Экспериментируй себе за свои деньги". Кто-то не понимает логики выбора поединка: "По какому принципу выбирали матч? А финал Кубка Вьетнама-2019 тоже покажете? Сколько вьетнамцев должны жить в Польше, чтобы вы все же показали этот матч в последующие сезоны?"

"Эксперимент для украинцев денег поляков", - не совсем так, но народу нравится - лайки сыплются. "Без смысла. Какую цель преследует эта трансляция?" Школьниковски не замедлил с ответом: "Не было ли в этом смысла, станет ясно после матча. К счастью, не ты будешь это оценивать". Директор канала почистил свой профиль в Твиттере от особо невежливых пользователей. Дошло даже до угроз физической расправы: "Уровень хамства и кретинизма зашкаливает. Уже 60. Некоторые удивлены, что их забанили за "критическое мнение". А я баню только хамство".

Обновлено в 20:06 Украинский сезон стартует уже в ближайшее воскресенье, 28 июля. Одесса примет матч Динамо - Шахтер, запланированный на 21:00. В нашей стране игру будут транслировать каналы "Футбол 1" и "Украина". Украинцы, проживающие в Польше, получили возможность посмотреть встречу за Суперкубок на…

Обновлено в 22:50 В продаже осталась всего тысяча билетов.

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