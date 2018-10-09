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На месте бывшего болота Кличко открыл новый современный парк на Троещине

На месте бывшего болота Кличко открыл новый современный парк на Троещине (6 новостей)

«Мэр Киева Виталий Кличко открыл первую очередь нового парка на Троещине. Парк создали в Деснянском районе - вдоль проспекта генерала…»

Мэр Киева Виталий Кличко открыл первую очередь нового парка на Троещине. Парк создали в Деснянском районе - вдоль проспекта генерала Ватутина между улицей Оноре де Бальзака и проспектом Маяковского. Об этом сообщается на сайте kiev.klichko.org. "Пока еще тепло, мы не прекращаем работы по обустройству столичных зеленых зон. И сегодня открываем первую очередь еще одного из запланированных на этот год - нового парка на Троещине, - сказал Кличко. - На месте парка раньше была чаща, поэтому перед началом работ здесь расчистили территорию, выровняли ландшафт, пересадили часть деревьев. И мы видим, какая здесь теперь красивая и комфортная зона отдыха. И как много людей приходят уже сюда", - отметил мэр.  Вторую очередь парка планируется открыть в следующем году. Общая площадь нового парка достигнет 9,5 га. Сегодня презентовали обустроенную первую очередь на 2,3 га. В новом парке установили современные скамейки, урны для мусора, энергосберегающее LED-освещение, навигационные указатели и оросительную систему. Осуществили озеленение территории. Также в зоне отдыха обустроили прогулочные дорожки из фибробетона и ФЭМ, велосипедные дорожки. Расчистили озеро и укрепили берег. Есть в новой зоне отдыха и площадка для занятий спортом и беседка. А для малышей установили две детские площадки. Построили также домик садовника с гардеробной и отремонтировали голубятню рядом с парком. На открытие новой зоны отдыха пришло много местных жителей. А на каждой из локаций парка дети и подростки устроили танцевальный флеш-моб. Стоимость капитального ремонта парка с водными объектами - 48 млн грн. Всего в этом году на обновление парков и скверов, отметил Кличко, столичные власти выделили рекордную сумму - более 200 млн грн.

ФОТО К НОВОСТИ: «На месте бывшего болота Кличко открыл новый современный парк на Троещине»
Фото Кличко презентовал киевлянам новый современный парк на Троещине
Фото Кличко открыл на Троещине новый парк с расчищенным озером и велодорожками
Фото На месте бывшего болота Кличко открыл новый современный парк на Троещине
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  09.10.18, 17:25 На Троещине открыли первую очередь нового парка. Как сообщает "Большой Киев", зеленую зону обустроили в Деснянском районе, вдоль проспекта Шухевича между улицами Бальзака и проспекта Маяковского. По информации,…
Канал 112 Канал 112  ·  09.10.18, 17:52 Мэр Киева Виталий Кличко открыл первую очередь нового парка на Троещине. Парк создали в Деснянском районе - вдоль проспекта генерала Ватутина между улицей Оноре де Бальзака и проспектом Маяковского, сообщает…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.10.18, 18:03 Мэр Киева Виталий Кличко открыл первую очередь нового парка на Троещине. Парк создали в Деснянском районе - вдоль проспекта генерала Ватутина между улицей Оноре де Бальзака и проспектом Маяковского.
Униан Униан  ·  09.10.18, 18:15 Мэр Киева Виталий Кличко открыл первую очередь нового парка на Троещине. Парк создали в Деснянском районе - вдоль проспекта генерала Ватутина между улицей Оноре де Бальзака и проспектом Маяковского.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  09.10.18, 19:20 Мэр Киева Виталий Кличко открыл первую очередь нового парка на Троещине. Его создали в Деснянском районе – вдоль проспекта генерала Ватутина, между улицей Оноре де Бальзака и проспектом Маяковского.
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