На месте бывшего болота Кличко открыл новый современный парк на Троещине

Мэр Киева Виталий Кличко открыл первую очередь нового парка на Троещине. Парк создали в Деснянском районе - вдоль проспекта генерала Ватутина между улицей Оноре де Бальзака и проспектом Маяковского. Об этом сообщается на сайте kiev.klichko.org. "Пока еще тепло, мы не прекращаем работы по обустройству столичных зеленых зон. И сегодня открываем первую очередь еще одного из запланированных на этот год - нового парка на Троещине, - сказал Кличко. - На месте парка раньше была чаща, поэтому перед началом работ здесь расчистили территорию, выровняли ландшафт, пересадили часть деревьев. И мы видим, какая здесь теперь красивая и комфортная зона отдыха. И как много людей приходят уже сюда", - отметил мэр. Вторую очередь парка планируется открыть в следующем году. Общая площадь нового парка достигнет 9,5 га. Сегодня презентовали обустроенную первую очередь на 2,3 га. В новом парке установили современные скамейки, урны для мусора, энергосберегающее LED-освещение, навигационные указатели и оросительную систему. Осуществили озеленение территории. Также в зоне отдыха обустроили прогулочные дорожки из фибробетона и ФЭМ, велосипедные дорожки. Расчистили озеро и укрепили берег. Есть в новой зоне отдыха и площадка для занятий спортом и беседка. А для малышей установили две детские площадки. Построили также домик садовника с гардеробной и отремонтировали голубятню рядом с парком. На открытие новой зоны отдыха пришло много местных жителей. А на каждой из локаций парка дети и подростки устроили танцевальный флеш-моб. Стоимость капитального ремонта парка с водными объектами - 48 млн грн. Всего в этом году на обновление парков и скверов, отметил Кличко, столичные власти выделили рекордную сумму - более 200 млн грн.