На "мосту Кличко" треснуло боковое стекло

Новая визитная карточка Киева в очередной раз опозорилась. Говорится о пешеходно-велосипедном мосте между Владимирской горкой и Крещатым парком, который в народе получил название "мост Кличко". В понедельник, 29 июля, на нем треснуло боковое стекло – если не считать перил, то это единственная защита пешеходов от падения в пропасть.

Это уже третий громкий случай: раньше на мосту под смотровое стекло попала вода, его пришлось заменить, а затем лопнула опора. О новом инциденте сообщил "Информатор".

К счастью, треснула только одна секция. Территорию вокруг проблемной зоны огородили, однако мост для перехода не закрывали.

Смотрите видео о новой трещине на "мосту Кличко" (от "Информатор"):

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Сейчас сотрудники муниципальной охраны следят за ситуацией, однако не комментируют ее.

Коротко про "мост Кличко"

"Мост Кличко" – это переправа, соединяющая два холма фактически в центре столицы: Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку постройка моста является инициативой киевского городского главы Виталия Кличко, горожане окрестили сооружение "мостом Кличко".

К слову, НАБУ начало уголовное производство из-за вероятной растраты денег или злоупотребления служебным положением во время строительства "моста Кличко".

Протяженность моста – 210 метров, высота – 22 метра, ширина – отличается в разных местах (от 6 до 14 метров). На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен. Открыли его 25 мая 2019 года.

Где и какие повреждения уже были на мосту?

25 мая мост открыли, а 26 мая на нем лопнула стеклянная вставка – смотровое стекло. Произошло это после того, как группа неизвестных активно на нем попрыгала. Или после того, как в мост стреляли. Или по другой причине, которую так и не установили.

Смотрите видео 24 канала о первом инциденте с "мостом Кличко":

А 27 мая только что замененное стекло треснуло еще раз.

"Мост Кличко" и его трещины: что нужно знать о строительстве и открытии – в материале 24 канала.

17 июня на "мост Кличко" наехали – автомобилем. Причем горе-блогерша выложила в Instagram видео, снятое изнутри автомобиля-нарушителя. После этого заезды на мост превратились едва ли не в тренд – туда заезжали другие автомобили, мотоциклисты, а также, если верить мастерам фоторедакторам и любителям мемов, автобусы, грузовики и даже космические корабли.

А 11 июля стало известно о трещине в покрытии возле стойки ограждения и заметном ослаблении тросов, которые к этой стойки крепились.

Обновлено в 15:42 В столице на новом пешеходно-велосипедном мосту треснула одна секция боковых стекол.

Обновлено в 16:14 В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту Кличко, на котором сразу после открытия потрескались прозрачные панели, появищись новые трещины. 29 июля очевидцы обнаружили, что боковое стекло сразу...