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На новогодние праздники не стоит ждать сильного мороза и снега (5 новостей) «Снижение температуры воздуха начнется 28 декабря»

В ночь на 1 января 2020 года в Киеве ожидается -2, -4 градусов и без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Будет гололедица, снижение температуры воздуха начнется 28 декабря. Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник - дожди. Снежок потом вероятен, однако небольшой, 29 декабря", - отметила Диденко, уточнив, что прогноз погоды – предварительный.

19 декабря в Киеве на Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней елке страны.