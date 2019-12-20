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На новогодние праздники не стоит ждать сильного мороза и снега

На новогодние праздники не стоит ждать сильного мороза и снега (5 новостей)

«Снижение температуры воздуха начнется 28 декабря»

В ночь на 1 января 2020 года в Киеве ожидается -2, -4 градусов и без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Будет гололедица, снижение температуры воздуха начнется 28 декабря. Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник - дожди. Снежок потом вероятен, однако небольшой, 29 декабря", - отметила Диденко, уточнив, что прогноз погоды – предварительный.

19 декабря в Киеве на Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней елке страны.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  20.12.19, 08:38 В ночь на 1 января 2020 года в Киеве будет от 2 до 4 градусов мороза, при этом осадков не ожидается.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  20.12.19, 10:00 Снижение температуры воздуха начнется 28 декабря
Капитал Капитал  ·  20.12.19, 10:32 В новогоднюю ночь не стоит ожидать снега и сильных морозов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. «В ночь на 1 января…
Телеграф Телеграф  ·  20.12.19, 11:10 В ночь на 1 января 2020 года в Киеве ожидается -2, -4 градусов и без осадков.
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