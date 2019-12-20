На новогодние праздники не стоит ждать сильного мороза и снега

В ночь на 1 января 2020 года в Киеве ожидается -2, -4 градусов и без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"Будет гололедица, снижение температуры воздуха начнется 28 декабря. Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник - дожди. Снежок потом вероятен, однако небольшой, 29 декабря", - отметила Диденко, уточнив, что прогноз погоды – предварительный.
19 декабря в Киеве на Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней елке страны.