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На Одесчине неизвестные избили женщину-военную в части (6 новостей) «Дело взял под свой контроль министр обороны Загороднюк»

В одной из воинских частей Одессы избили женщину-военнослужащую. Об этой ситуации узнал министр обороны Украины Андрей Загороднюк и взял ее под личный контроль.

С рабочим визитом в Одессе находится заместитель министра обороны Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте, сообщил Андрей Загороднюк.

Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и дает соответствующие материалы в Военную прокуратуру. Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности, – рассказал Загороднюк.

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Обновлено в 19:14 В Одесской области на территории одной из воинских частей неизвестные избили женщину-военнослужащего, министр обороны Украины Андрей Загороднюк взял дело под личный контроль.