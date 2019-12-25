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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:14
· Министр обороны · Воинская часть
На Одесчине неизвестные избили женщину-военную в части

На Одесчине неизвестные избили женщину-военную в части (6 новостей)

«Дело взял под свой контроль министр обороны Загороднюк»

В одной из воинских частей Одессы избили женщину-военнослужащую. Об этой ситуации узнал министр обороны Украины Андрей Загороднюк и взял ее под личный контроль.

С рабочим визитом в Одессе находится заместитель министра обороны Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте, сообщил Андрей Загороднюк.

Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и дает соответствующие материалы в Военную прокуратуру. Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности, – рассказал Загороднюк.

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Обновлено в 19:14 В Одесской области на территории одной из воинских частей неизвестные избили женщину-военнослужащего, министр обороны Украины Андрей Загороднюк взял дело под личный контроль.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Одесчине неизвестные избили женщину-военную в части»
Фото На Одесчине неизвестные избили женщину-военную в части
Фото В Одесской области неизвестные избили женщину-военную
Фото Загороднюк взял под личный контроль дело об избиении женщины-военнослужащего в Одесской области
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  25.12.19, 16:42 Дело взял под свой контроль министр обороны Загороднюк.
Униан Униан  ·  25.12.19, 17:20 В одной из воинских частей Одесской области неизвестные избили женщину-военную. Дело взял под свой контроль министр обороны Загороднюк.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.12.19, 17:27 На территории одной из военных частей Одесской области избили женщину-военнослужащего. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк взял дело под личный контроль.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.12.19, 19:14 В Одесской области на территории одной из воинских частей неизвестные избили женщину-военнослужащего, министр обороны Украины Андрей Загороднюк взял дело под личный контроль.
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