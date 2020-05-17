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На Одессчине от COVID-19 умер врач-реаниматолог

На Одессчине от COVID-19 умер врач-реаниматолог (4 новости)

«Также зафиксировано 12 новых случаев»

В Одессе от коронавируса умер 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"Сегодня день начался с печального известия. В Одессе зафиксировано два летальных случая пациентов с коронавирусом.

Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавируса и спасают пациентов", - написал Куцый.

По его словам, вирус остается крайне опасным. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 12 пациентов, а общее количество составляет 746 человек. Случаи зафиксированы практически во всех районах Одесской области.

Подольский район - 365; Одесса - 156; Беляевский - 71; Балтский и Измаильский районы - по 21 случая; Кодымский - 18; Белгород-Днестровский - 17; Килийский - 15...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.05.20, 13:18 В Одессе зафиксированы два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.
ТСН ТСН  ·  17.05.20, 14:52 Также зафиксировано 12 новых случаев.
Телеграф Телеграф  ·  17.05.20, 15:04 На Одессчине от коронавируса умер 47-летний врач-реаниматолог городской больницы.
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