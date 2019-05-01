На передовой погиб Владимир Куцик из Львовщины (5 новостей) «30 апреля от пули вражеского снайпера погиб украинский военнослужащий Владимир Куцик»

В зоне ООС погиб украинский военнослужащий Владимир Куцик. Об этом в Facebook сообщает 24 ОМБр им. Короля Данила.

Мужчина погиб вчера, 30 апреля, вблизи Марьинки. Куцик находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта одного из подразделений бригады и выполнял боевое задание.

Во время его изменения позиции оккупанты открыли огонь из новейшей российской снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Одна из пуль ранила военного, его эвакуировали, оказали первую медицинскую помощь и начали эвакуировать в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью, мужчина скончался.

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"Ответственный, доброжелательный, искренний, всегда готов прийти на помощь и научить. С уважением относился к своим командирам не смотря на то, что был намного старше них. Пользовался уважением в коллективе – таким Владимир Анатольевич останется в нашей памяти", - говорится в сообщении.

Владимир Куцик родился в 1968 году и жил в с. Стоянов, что в Радеховском районе Львовской области.