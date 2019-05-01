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На передовой погиб Владимир Куцик из Львовщины

На передовой погиб Владимир Куцик из Львовщины (5 новостей)

«30 апреля от пули вражеского снайпера погиб украинский военнослужащий Владимир Куцик»

В зоне ООС погиб украинский военнослужащий Владимир Куцик. Об этом в Facebook сообщает 24 ОМБр им. Короля Данила. 

Мужчина погиб вчера, 30 апреля, вблизи Марьинки. Куцик находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта одного из подразделений бригады и выполнял боевое задание. 

Во время его изменения позиции оккупанты открыли огонь из новейшей российской снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Одна из пуль ранила военного, его эвакуировали, оказали первую медицинскую помощь и начали эвакуировать в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью, мужчина скончался. 

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"Ответственный, доброжелательный, искренний, всегда готов прийти на помощь и научить. С уважением относился к своим командирам не смотря на то, что был намного старше них. Пользовался уважением в коллективе – таким Владимир Анатольевич останется в нашей памяти", - говорится в сообщении. 

Владимир Куцик родился в 1968 году и жил в с. Стоянов, что в Радеховском районе Львовской области.

ФОТО К НОВОСТИ: «На передовой погиб Владимир Куцик из Львовщины»
Фото На передовой погиб Владимир Куцик из Львовщины
Фото На передовой погиб Владимир Куцик со Львовской области
Фото На Донбассе погиб украинский военный Владимир Куцик
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.05.19, 10:30 30 апреля во районе населенного пункта Марьинка Донецкой области, в результате поражения вражеским снайпером, погиб боец ​​Владимир Куцик. Он житель села Стоянов, Радеховского района Львовской области,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.05.19, 10:31 30 апреля во районе населенного пункта Марьинка Донецкой области, в результате поражения вражеским снайпером, погиб боец ​​Владимир Куцик. Он житель села Стоянов, Радеховского района Львовской области,…
Апостроф Апостроф  ·  01.05.19, 10:37 30 апреля от пули вражеского снайпера погиб украинский военнослужащий Владимир Куцик.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.05.19, 11:12 Вчера, 30 апреля, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области, в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Владимир Анатольевич Куцик, 1968 года рождения,…
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