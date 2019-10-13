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На Покров будет шикарная погода: синоптик уточнила прогноз (4 новости) «Завтра, 14 октября, ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.Температура воздуха в…»

В понедельник, 14 октября, погода в Украине будет без осадков, преимущественно солнечная, температура +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По ее данным, завтра, на Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит +18 +23 градуса, ночью температура снизится до +7 +13 градусов.

В Киеве будет ясно и тепло. В течение дня температура воздуха составит около +20 градусов.

Кроме того, синоптик сообщила, что со следующей недели в Украине начинается бабье лето.

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Опубліковано Наталкою Діденко Неділя, 13 жовтня 2019 р.