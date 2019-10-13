На Покров будет шикарная погода: синоптик уточнила прогноз

В понедельник, 14 октября, погода в Украине будет без осадков, преимущественно солнечная, температура +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.
По ее данным, завтра, на Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит +18 +23 градуса, ночью температура снизится до +7 +13 градусов.
В Киеве будет ясно и тепло. В течение дня температура воздуха составит около +20 градусов.
Кроме того, синоптик сообщила, что со следующей недели в Украине начинается бабье лето.
Значна частина континентальної Європи, вкупочці з Україною, обрамлена віночком дощів, вітрів та прохолоди Атлантики й...
Опубліковано Наталкою Діденко Неділя, 13 жовтня 2019 р.