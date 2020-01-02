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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 19:15
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На полигоне "Широкий лан" произошел пожар, военный получил ожоги

На полигоне "Широкий лан" произошел пожар, военный получил ожоги (11 новостей)

«Состояние пострадавшего - удовлетворительное»

На полигоне Широкий лан 31 декабря загорелись палатки, в результате пожара один военный получил ожоги. Об этом говорится в сообщении Минобороны в Facebook.

Около 5:30 на территории палаточного городка загорелась палатка, из-за ветра огонь перекинулся на две другие. В результате все три палатки сгорели. Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное. 

По факту проводится служебное расследование.

В 2018 году Петр Порошенко сообщил, что до конца года на территории полигона Широкий лан откроют военный городок нового образца, комплекс будет включать 11 казарм, столовую на 2 500 мест, спортивную базу, базу отдыха, а также кафе, почту и магазины.

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Обновлено в 17:12 В четверг, 31 декабря, в военном палаточном городке 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил ожоги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Как сообщается, на полигоне вспыхнула одна палатка,…

Обновлено в 19:15 В результате пожара сгорело три палатки.

ФОТО К НОВОСТИ: «На полигоне "Широкий лан" произошел пожар, военный получил ожоги»
Фото В Минобороны сообщили о пожаре на полигоне "Широкий Лан" - пострадал военный
Фото На военном полигоне "Широкий лан" загорелась палатка с военными
Фото На скандальном полигоне "Широкий лан" произошел пожар в палаточном городке, пострадал военный
Фото По факту пожара на полигоне Широкий Лан ведется служебное расследование
Фото На военном полигоне «Широкий лан» произошел пожар: один военнослужащий получил ожоги
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Униан Униан  ·  02.01.20, 13:34 Состояние пострадавшего - удовлетворительное.
УНН УНН  ·  02.01.20, 13:43 В военном палаточном городке 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений ("Широкий лан") 31 декабря произошел пожар, один военнослужащий получил ожоги и был госпитализирован. Об…
ForUm ForUm  ·  02.01.20, 13:51 В результате пожара на полигоне Широкий лан 31 декабря пострадал военнослужащий, сообщает пресс-служба 57 отдельной мотопехотной бригади имени кошевого атамана Костя Гордиенко.«31 декабря 2019 около…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.20, 14:30 В военном палаточном городке 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил ожоги.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  02.01.20, 15:08 В Министерстве обороны Украины сообщили о возгорании палатки с военными, в результате чего пострадал один военнослужащий.
ТСН ТСН  ·  02.01.20, 15:15 Сейчас проводится служебное расследование по факту инцидента.
Гордон Гордон  ·  02.01.20, 16:02 Военнослужащий, который получил ожоги во время пожара 31 декабря сейчас находится в удовлетворительном состоянии.По факту пожара на территории палаточного городка на Широколановском полигоне в Николаевской…
MIGnews MIGnews  ·  02.01.20, 16:29 Сначала вспыхнула одна палатка, однако из-за ветра огонь перекинулся на две других.
Голос.UA Голос.UA  ·  02.01.20, 17:12 В четверг, 31 декабря, в военном палаточном городке 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил…
Facenews Facenews  ·  02.01.20, 19:15 В результате пожара сгорело три палатки. Также пострадал один военный - он получил ожоги и сейчас находится в госпитале, передает FaceNews.ua.В Николаевской областина военном полигоне Широкий Лан произошел…
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