На польско-украинской границе выстроились очереди из сотен грузовиков (3 новости) «Причина больший очередей объясняется тем, что к октябрю на переходе Дорогуск-Ягодин будет происходить ремонт. Кроме того, формирование очередей также обусловлено…»

На переходе Дорогуск-Ягодин на границе с Польшей возникли очереди.

С обеих сторон границы собралось более 500 грузовиков. Приблизительное время ожидания на пересечение границы составляет 24 часа, сообщает Polskie Radio.

До октября на переходе "Дорогуск-Ягодин" пройдет ремонт и столь большие очереди здесь образуются прежде всего из-за этого. Вторая причина - это интенсификация движения, которая наблюдается в выходные.

На переходе "Гребенное-Рава-Русская" очередь на въезд в Польшу состоит из примерно 90 автомобилей, а на выезд - из 170. Водители, которые хотят попасть в Украину, должны ждать на оформление около 13 часов, а в Польшу - 9.