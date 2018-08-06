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На популярном египетском курорте акула убила туриста из Чехии

На популярном египетском курорте акула убила туриста из Чехии (4 новости)

«Мужчина отдыхал в Египте с женой и дочерью»

На популярном курорте Марса-Алам в Египте акула напала и убила мужчину из Чехии, плававшего в Красном море.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что турист был убит в 20 километрах от берега, вероятно, во время дайвинга. Останки чеха обнаружили 3 августа на пляже курортного города.

Мужчина отдыхал в Марса-Аламе вместе со своей женой и детьми.

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Сейчас местные власти создали специальную группу по расследованию инцидента.

Кроме того, как пишут чешские СМИ, недалеко от места происшествия был задержана лодка с рыбаками, которые выбрасывают в море рыбные отходы. Вполне возможно, что именно это и стало причиной трагедии: акулы приплыли на запах рыбы. Ведь в этой местности они обычно не приплывают к берегу так близко.

ФОТО К НОВОСТИ: «На популярном египетском курорте акула убила туриста из Чехии»
Фото На популярном египетском курорте акула убила туриста из Чехии
Фото На курорте в Египте акула убила туриста из Чехии
Фото В Египте нашли останки туриста из Чехии, которого съела акула
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Униан Униан  ·  06.08.18, 10:21 Турист был убит в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Останки мужчины обнаружили на пляже.
Голос.UA Голос.UA  ·  06.08.18, 12:04 Турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам. Останки мужчины обнаружили на пляже. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ. Турист был убит в 20 километрах…
ТСН ТСН  ·  06.08.18, 13:06 Мужчина отдыхал в Египте с женой и дочерью.
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