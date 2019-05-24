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На Порошенко написали заявление об организованной преступной группе

На Порошенко написали заявление об организованной преступной группе (4 новости)

«Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований очередное заявление относительно пятого…»

Юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, подал еще одно заявление в Государственное бюро расследований (ГБР), в котором обвиняет экс-главу государства Петра Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов. Об этом Портнов сообщил в Telegram-канале. «Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии Регионов Макеенко», — написал он. Также он сообщил, что сегодня ГБР зарегистрировало уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода «Кузни на Рыбальском».

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  24.05.19, 16:00 Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, подал третье заявление в Государственное бюро расследований по отмыванию средств…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.05.19, 16:07 Бывший заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже третье заявление о преступлениях пятого президента Петра Порошенко. Об этом Портнов сообщил в Facebook.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.05.19, 16:54 Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований очередное заявление относительно пятого президента…
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