На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата – горизбирком

Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов. На сегодняшний день официально зарегистрировано восемь кандидатов на пост мэра Киева - сегодня, 24 сентября, были зарегистрированы еще четыре кандидата на должность главы горсовета.
Об этом стало известно из постановлений Киевской городской избирательной комиссии.
Так, на должность главы Киевского горсовета было зарегистрировано четыре кандидата:Диана Гранцева (самовыдвиженка);Владимир Цикалевич (от партии "Экологическая альтернатива");Андрей Краснощок (от партии "Батькивщина");Евгений Николенко (от партии "Голос").