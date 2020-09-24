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На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата – горизбирком (3 новости) «Двом кандидатам відмовили у реєстрації»

Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов. На сегодняшний день официально зарегистрировано восемь кандидатов на пост мэра Киева - сегодня, 24 сентября, были зарегистрированы еще четыре кандидата на должность главы горсовета.

Об этом стало известно из постановлений Киевской городской избирательной комиссии.

Так, на должность главы Киевского горсовета было зарегистрировано четыре кандидата:

Диана Гранцева (самовыдвиженка);Владимир Цикалевич (от партии "Экологическая альтернатива");Андрей Краснощок (от партии "Батькивщина");Евгений Николенко (от партии "Голос").